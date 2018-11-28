2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması Kazananları

Dünyanın dört bir yanından onlarca tarihi mekan fotoğrafının yarıştığı yarışmada birbirinden güzel kareler jürilerin beğenisine sunuldu ve kazananlar belli oldu.

Bu sene ikincisi düzenlenen Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması’nda onlarca objektiften nefes kesen fotoğraflar yer aldı. Onlarca ülkeden birçok fotoğrafçının katıldığı yarışmada, dünyanın birçok yerinden fotoğraflar vardı ve birbirinden farklı onlarca güzel kare bizlerle buluştu.

Farklı kategorilerde birinciliği hak eden fotoğrafları haberimizde sizler için derledik.

İngiltere’nin Tarihi Kategorisi Birincisi

Mark Edwards tarafından çekilen fotoğrafta, İkinci Dünya Savaşı yıllarında olası bir Nazi işgali için alınan önlem olan; Kent şehrinin açıklarında bulunan Red Sands Askeri Deniz Kaleleri görüntülenmiş.

Grand Prix Ödülü Kazananı

Daniel Burton’ın objektifinden Fransa’nın Normandiya ve Bretanya bölgelerinin sınırında bulunan Mont Saint-Michael.

Antik Tarih Kategorisi Birincisi

David Ross’un çektiği fotoğrafta, İskoçya’nın Lewis Adası’nda bulunan Callanish Taşları’na yer verilmiş.

Yarışmanın birincileri bunlar olsa da finale kalan fotoğrafların arasında da fazlasıyla etkileyici fotoğraflar bulunuyordu. Finale kalan bazı fotoğraflar ise şu şekilde:

Kurtuba Camii - Bjørn Andre Hagen

Enisala Kalesi - Diana Buzoianu

Sammezzano Kalesi - Roman Robroek

Borobudur - Sirsendu Gayen

Pompeii Antik Kenti - Juan Pablo Lasterra

Bel Tapınağı - Dave Lyon

Santa Catalina Kemeri - Daniel Burton