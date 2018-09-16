TBF 2018 Finali Bugün Oynanacak - Nereden İzleyebilirim?

LoL oyuncularının büyük bir merakla bekledikleri TBF 2018'de kazanan bugün belli olacak.

Türkiye Büyük Finali (TBF) kapsamında mücadele edecek olan Royal Bandits ve Bahçeşehir SuperMassive takımlarının karşılaşması, bugün (16 Eylül) 13.45'te başlayacak. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek ve BeinSports Haber kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dileyen izleyiciler karşılaşmayı Twitch'de 'riotgamesturkish' üzerinden de izleyecebilecek.

Royal Bandits takımı ilk kez TBF'de mücadele edecek. Ancak rakip Bahçeşehir SuperMassive bu konuda oldukça deneyimli. Etkinlik için salonun kapıları saat 12.00'da açılacak. Aynı zamanda Cosplay ve pek çok farklı etkinliğin yer alacağı TBF'de Ferman Akgül de sahne alacak.

Mücadelelerin sunucucluğunu ise Kürşad Demirer üstlenecek Toplam 5 maç sürecek olan final oyunlarının ardından kazanan takımın ödüllerinin verileceği bir tören düzenlenecek. Sonrasında ise profesyonel oyuncuların da katılacağı bir fotoğraf çektirme etkinliği olacak.