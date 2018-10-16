Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin resmi olarak kabul edilmesi ile birlikte kanunlara uygunsuz şekilde araç kullanmanın cezası katlandı.

TBMM İçişleri Komisyonu, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran bazı düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ni resmi olarak kabul etti.

Kanuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü görevlileri, kendi denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisine sahip olacaklar. Ağırlık ve boyut yönünden denetime tabi tuttuğu araçlar, idari para cezası karar tutanağı ile ceza alabilecekler.

Ayrıca hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi de resmen yasaklanıyor. Hurdaya çıkarılmış bir aracın trafikte sürüldüğü görüldüğünde sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araç, trafikten men edilecek. Ayrıca mülki amir, aracın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verebilecek.

Kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile yeni trafik cezaları şu şekilde olacak;

Mevzuatta belirtilen araçlar dışında çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar kullanan araçlar, 1002 TL ceza alacak.

Mevzuata uygun şekilde araçta yapılan her türlü değişiklik işleten tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işlettirilmek zorunda. Aksi halde ise 108 TL para cezası alınacak.

Değişiklikler mevzuata uygun olduğu halde araç tescil belgesine işlenmemesi ve söz konusu değişikliklerin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak seviyede olması halinde 1002 TL para cezası kesilecek.

Muayenesiz araçların trafikte kullanımına yönelik ceza 108 TL’den 235 TL’ye çıkarılıyor.

Belirlenen süre içinde muayenesini yaptırmayan ya da emniyetsiz raporu almış bir araçla trafiğe çıkanlara 488 TL ceza geliyor.

Emniyet şeridini ihlal eden kamyon ve tırlara 488 TL para cezası kesilecek.

Trafiği aksatacak ve diğer araçlar için tehlike oluşturacak şekilde art arda şerit değiştirmeye 1002 TL para ceza geliyor.

Sol şeridi sürekli olarak ihlal eden kamyon ve çekicilere 1002 TL para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.