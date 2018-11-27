İşte Karşınızda 2018 Yılın Arabası Ödülü Adayları

Avrupa’nın ve dünyanın en prestijli otomobil ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili ödülü için adaylar açıklandı.

1963 yılından bu yana, Avrupalı otomobil üreticileri o yılın en iyi modelini seçiyor. Oldukça prestijli bir ödül olan Yılın Otomobili ödülünün sahibi ise mart ayında, Cenevre’de yapılan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanıyor. Kazanan otomobil, Avrupa’nın en tecrübeli otomotiv gazetecilerinden oluşan bir jüri tarafından yapılıyor.

Geçen yıl Peugeot 3008’e giden ödül için bu yıl 7 aday belirlendi.

Alpine A110

Renault’un bu yıl tanıttığı A110 modelinin ne yazık ki ülkemizde satışı yok.

Citroen C5 Aircross

Bu iri kıyım C3 Aircross’a benzeyen araç, bir kompakt SUV. Gelecek yıl ülkemizde olacak.

Ford Focus

Ford’un en önemli markalarından olan Focus her zaman popülerdi, bu yıl ödül için de iddialı.

Jaguar I-Pace

Bu yılın tamamen elektrikle çalışan tek modeli olan I-Pace, bu yönüyle rakiplerini zorlayacak gibi duruyor.

KIA Ceed

Kia’nın kompakt modeli Ceed kendi segmentinin lideri değil. Donanım listesinin genişliği ve dinamik tasarımı ona bu listede bir yer kazandırdı.

Mercedes A Series

Mercedes’in yeni tarzını yansıtan konsept modeli A serisi motoru ve teknolojisiyle öne çıkıyor.

Peugeot 508

Geçen yılın kazananı olan Peugeot, bu sene de 508 ile şansını deneyecek. Yeni 508, rakiplerinden daha üst segmentte olmasıyla dikkat çekiyor.