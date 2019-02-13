200 Dolara İthal Ettiğimiz Telefonları 2378 TL'ye Aldık

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre akıllı telefon ithalatında ortalamalar sürekli olarak düşüş göstermesine rağmen akıllı telefon fiyatlarında inanılmaz bir artış söz konusu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılındaki akıllı telefon ithalatı bir önceki yıla göre %30 gerileyerek 1.9 milyar dolara çekildi. Tüketiciler, bütçelerini zorlamamak adına daha uygun fiyatlı akıllı telefonlara yönelmiş olsa da son bir yılda akıllı telefon fiyatlarının %43 artış göstermesi, ‘uygun fiyatlı’ tabirini sorgulatmaya başlamış durumda.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2018 yılında ithal edilen her bir akıllı telefon için ortalama 200 dolar bedel ödendi. Bir başka deyişle ortalama dolar kurunun 4.81 TL olduğu 2018 yılında ithal ettiğimiz her bir akıllı telefon için ortalama 964 TL ödendi. Bu bilgi oldukça ilginç. Çünkü TÜİK verilerine göre 2018 yılındaki ortalama akıllı telefon fiyatı 2 bin 378 TL olarak kayıtlara geçti. Peki bu inanılmaz fark nasıl ortaya çıkıyor?

Devlet, satın aldığımız her akıllı telefondan %18 KDV, %25 ÖTV ve %10 TRT payı kesiyor. Bu nedenle baz fiyatı 1000 TL olan her akıllı telefon için 1622 TL ödemek zorunda kalıyoruz. Üstelik bu bedele bayi karı, nakliye ve pazarlama gibi masraflar da eklenince 1000 TL’lik bir akıllı telefonun fiyatı rahatlıkla 2000 TL’ye çıkabiliyor.

Dolar kurunun geçtiğimiz yıl ortalama 5 TL civarında seyrettiğini düşünürsek 200 dolarlık bir akıllı telefonun 2000 TL’ye cebimize girdiğini söyleyebiliriz. Fiyatları ile her yıl biraz daha fazla tartışılan iPhone modellerinin nasıl bir fiyat etiketi ile satışa çıktığını ve vergiler hariç fiyatının nasıl olduğunu buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.