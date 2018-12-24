2018 Yılında 3 Boyutlu Yazıcı ile Basılmış 6 Muhteşem Şey

3 boyutlu yazıcılar gittikçe ilerliyor. Kullanılabilen malzemeler değişiyor. İnsanlar da bunları kullanarak yaratıcı eserler ortaya çıkarıyor.

Bir dönem büyük heyecan yaratan üç boyutlu yazıcılara olan ilgi azalmış gibi dursa da aslında bu aletler başka alanlarda popüler olmaya devam ediyorlar. Mühendisler ve tasarımcılar üretim için bu cihazları kullanırken bazı bilimlerde de üç boyutlu yazıcı teknolojisi kendine yer buluyor. Mimarların artistik becerileri de hiç de azımsanacak gibi değil.

1- Çelik Köprü

Yaklaşık dört yıl süren bir projenin ürünü olan bu çelik köprü, gelecek yıl Amsterdam’da yerini alacak. Üretici firmanın yaptığı açıklamaya göre artık bir köprünün yapımı 6 ayda tamamlanabilecek seviyeye gelinmiş durumda. Köprünün uzunluğu ise 12 metre.

2- Ev

Ev. İçine girip yaşayabildiğiniz, çatısı duvarı falan olan, bildiğiniz ev. Mimaride üç boyutlu yazıcı anlaşılan çok sevilmiş. Icon adlı girişimin geliştirdiği sistemde 60 metrekare bir evin “basılması” 12 ila 24 saat arasında sürüyor.

Eindhoven Üniversitesi de benzer bir projeyi önümüzdeki yıl gerçekleştirerek, üç boyutlu yazıcıdan basılmış evlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

3- BMW’nin Milyonuncu Parçası

3 boyutlu yazıcı hala kendine üretimde yer bulmaya çalışıyor. Bazı son teknoloji otomobil üreticileri ve havacılık firmaları ise bu teknolojiyi çoktan bağrına basmış durumda. BMW’nin 2010 yılından bu yana ürettiği 1 milyonuncu üç boyutlu yazıcıdan çıkan bileşen de önemli bir kilometre taşı olarak listemize giriyor.

4- The ReFabricator

Bu arkadaş basılmış bir alet değil, bir yazıcı. Uluslararası Uzay İstasyonu için üretilen bu yazıcı, bir şeyler basmak için eski materyali kullanabiliyor. Leğen verip mandal almak yerine leğeni verip mandal basabiliyorsunuz yani. Aslında ISS’te malzeme hem kısıtlı hem de ikmali zor. O nedenle de plastiği dönüştürebilen ve oradan elde ettiği filament ile baskı yapan The ReFabricator oldukça önemli bir cihaz.

5- Kendini Takip Eden, 3 Boyutlu Baskı Plastik Objeler

Bunların arasında protezler, ilaç şişeleri falan gibi eşyalar var. Bu eşyaları farklı kılan ise üstlerinde bulunan antenler sayesinde nasıl kullanıldıklarını anlayabilmek. Üstelik bir pile de ihtiyaçları yok. Bu sistemin geliştirilmesiyle birlikte hasta bakım ve yardım işlemleri de kolaylaşacak.

6- Düğün

Düğün mü? Evet. Bir gelin buketi kaç para bilmiyoruz ama çok para olduğuna eminiz. Zira bu kadın kendi çiçeğini üç boyutlu olarak basmış. O kadarla da kalmayan kadın masa süsleri gibi bir çok şeyi 3 boyutlu yazıcılarla yapmış.