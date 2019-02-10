Ağır Ticari Araç Pazarı, Bir Önceki Yıla Göre %36 Daraldı

Ağır ticari araç pazarı, 2018 yılını çekici ve kamyonlardan oluşmak üzere 11.754 adetlik satış sayısıyla tamamladı. Bu sayı, son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyorken 2017 yılıyla kıyaslandığında yüzde 36,5 daraldı demek.

Otomobil ve hafif ticari araçların ülkemizde yüksek fiyatlarla satıldığı malum. Buna rağmen otomobil sektörü fena sayılmayan satış rakamlarına ulaşıyor. Ağır ticari araçlarda ise durum bunun tam aksi. Ağır ticari araç pazarı, geçtiğimiz yılı 6.145 çekici ve 5.609 adet kamyon olmak üzere 11.754 adetlik satışla bitirdi. Son 10 yılın en düşük satış sayısının gerçekleştiği 2018'de en çok tercih edilen marka Scania oldu.

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda 2018 yılında büyük inşaat projelerinin sona gelmesiyle kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını belirtti. Eksin, "Ağır ticari araç çekici pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif hissedildi. Markamız 2018 yılını toplamda 1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu" sözlerini sarf etti.

Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, firmalarının son 5 yılda pazar payını iki katına çıkarttıklarını belirtirken Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel ise gelecekte ağır ticari araç sektöründe alternatif yakıtlı, elektrikli ya da otonom sürüş imkanı sunan araçların öne çıkacağını söyledi.