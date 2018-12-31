2018 Yılında Çıtayı Bir Üst Seviyeye Taşıyan Uygulamalar

Mobil platformda oldukça hareketli bir yılı geride bırakırken en dikkat çeken uygulamaları sizler için derledik.

Özellikle PUBG ve Fortnite gibi rekabetçi oyunların piyasaya çıkmasıyla iOS ve Android'deki uygulamalar da hareketlendi. Özellikle birbiri ardına çıkan sağlam oyunlarla mobil platformlar adeta bir taşınabilir konsola dönüştü.

Biz de sizler için bu yıla damga vuran oyunları yanı sıra uygulamaları bir araya getirdik. Listemizde bir adet de oyun yer alıyor.

Tiktok

Özellikle ülkemizde bir virüs gibi yayılan, "Kimin Kocası Bu?" türevi garip videolar çekmek için kullanılan sosyalleşme uygulaması.

Whatsapp Business

WhatsApp'ın çalışanların iletişimi için sunduğu özel versiyon bu senenin en çok dikkat çeken uygulamalarından biri oldu.

Alto’s Odyssey

Belki rekabetçi oyunlar kadar ilgi çekmedi ama Alto'nun yeni macerası sadece kayak sevenleri değil, bir tatlı huzur isteyenleri de oldukça mutlu etti.

Evernote

Belki de gelmiş geçmiş en iyi not alma uygulaması. Hem tarayıcı eklentileriyle, hem de mobil uygulamasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü imkana sahip.

Scanbot

Akıllı telefonunuzu tek bir saniye içerisinde bir tarayıcıya çeviren bu uygulama sayesinde hemen hemen her şeyin yüksek kalite taramasını alabilirsiniz.

Visionist

Sosyal medya hesaplarınıza ve Instagram'a sık sık fotoğraf atanlardan biriyseniz, muhteşem efektleri ve filtreleriyle Visionist çok hoşunuza gidecek.

Calm

İsminden de anlayabileceğiniz üzere bir meditasyon ve rahatlama programı olan Calm ile uykusuzluk sorununuza çözüm bulabilirsiniz.

LastPass

LastPass, şifrelerle boğuşmaktan sıkılanlar için bu sene de en iyi alternatif oldu. Not alabilme, şifreleri topluca saklama gibi özellikleriyle LastPass, birçok kullanıcının tercihi oldu.

Flipboard

Bir mobil uygulamadan isteyebileceğiniz her şeyi sunan harika bir sosyal medya uygulaması. Birçok sosyal medya platformundan ve blogdan haberleri aynı sayfada sunuyor.