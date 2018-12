2018 Yılında En Çok Ödül Dağıtan 10 Espor Oyunu

Günümüzde e-Spor öyle bir boyuta ulaştı ki, artık hemen her gün bir e-Spor organizasyonu ile karşılaşmamız mümkün. Peki e-Spor organizasyonlarında en çok ödül dağıtan oyun hangisi hiç merak ettiniz mi?

Varlığını iyiden iyiye kabul ettirmiş olan e-Spor dünyası, her yıl olduğu gibi 2018 yılında da büyümeye devam etti. Her geçen gün daha fazla şirketin ve yatırımcının dikkatini çeken, bu sayede de düzenlenen her organizasyonda daha fazla yatırım almayı başaran e-Spor organizasyonlarında 2018 yılında toplamda 150 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı.

2017 yılında e-Spor organizasyonlarında dağıtılan toplam ödül miktarı 115 milyon dolar seviyesindeydi. Bu da e-Spor’un yalnızca 1 yılda %30 büyüme kaydettiği anlamına geliyor. İlginçtir ki dağıtılan 150 milyon doların 130 milyonu yani yaklaşık %80’i, 10 oyun için düzenlenen organizasyonlarda sahiplerini buldu.

2018 yılına Battle Royal oyunları damga vurmuş olsa da e-Spor söz konusu olduğunda Battle Royal oyunların arka sıralarda kaldığını görüyoruz. Çok daha uzun yıllardır e-Spor sektöründe varlığını sürdürmekte olan Dota 2 ve CS: GO, yılın popüler oyunları PUBG ve Fortnite’ı geride bırakmayı başardı. İşte 2018’de en fazla ödül dağıtılan e-Spor oyunları:

10- Call of Duty WW2 - 4.17 milyon Dolar

Son yıllarda eskisi kadar popüler olmayan Call of Duty serisi, azalan oyuncu sayısına rağmen güçlü duruşu ile listede ilk 10 sıraya girmeyi başarıyor.

9- Starcraft 2 – 4.53 Milyon Dolar

Ülkemizde pek de popüler olmayan Starcraft, Uzakdoğu'da ise popülerliğini sürdürüyor. Öyle ki yıl içinde ödül havuzu 100 bin doların üzerinde toplam 12 büyük turnuva düzenlendi.

8- Heartstone – 4.95 Milyon Dolar

Yıllık toplam ödül havuzunu %42 büyüten Heartstone, 1 milyon dolarlık dünya şampiyonasının yanı sıra ödül havuzu 5 bin doların üzerinde 5 turnuva gerçekleştirdi.

7- Heroes Of Storm – 6.25 Milyon Dolar

Heroes Of Storm, bu listede yer alıp da ödül havuzunu büyütemeyen tek oyun olarak dikkat çekiyor.

6- Overwatch – 6.7 Milyon Dolar

Overwatch’un yalnızca The Overwatch League’de 3.5 milyon dolar ödül dağıttığını düşünürsek listede yer almasının çok da tuhaf olduğunu söyleyemeyiz.

5- PlayerUnknow’s Battlegrounds (PUBG) – 6.73 Milyon Dolar

2017 yılında yalnızca 1 milyon dolar ödül havuzuna sahip olan PUBG, 2018 yılında ödül havuzunu neredeyse yediye katladı. Bununla birlikte yılın en popüler oyunlarından birisinin 5. sırada yer alması soru işaretleri oluşturmuyor da değil.

4- League Of Legends (LoL) – 14.12 Milyon Dolar

League Of Legends’in yıl boyunca dağıtmış olduğu toplam ödül havuzu, PUBG’yi ikiye katlıyor. Popülaritesi nispeten azalan LoL’ün bu denli büyük ödül havuzuna sahip olması, e-Spor dünyasındaki yerini fazlasıyla sağlamlaştırıyor.

3- Fortnite – 19.96 milyon Dolar

Yılın en popüler oyunlarından bir diğeri olan Fortnite, en büyük rakibi olan PUBG’nin neredeyse 3 katı ödül havuzuna sahip. Dahası, Epic Games’in açıklamasına göre bu havuz, şirketin 2018-19 yılı için planladığı bütçenin yalnızca %20’sini oluşturuyor.

2- Counter Strike Global Offensive (CS:GO) – 22.47 milyon Dolar

e-Spor dünyasında bambaşka bir yere sahip olan CS: GO, 2018 yılında düzenlenen irili ufaklı 700’ün üzerinde turnuva ile bunu kanıtlamış durumda. Üstelik sahip olduğu ödül havuzu da rakiplerinin kendisine yaklaşmasını engelliyor.

1- Dota 2 – 41.26 milyon Dolar

Listenin zirvesinde tahmin ettiğiniz gibi Dota 2 bulunuyor. 2014 yılından bu yana en geniş ödül havuzuna sahip oyun konumunda bulunan Dota 2, kitlesel fonlama sayesinde tek bir turnuvada dağıttığı 25.5 milyon dolarlık ödül ile rakiplerinin yanına bile yaklaşamayacağının sinyalini veriyor.