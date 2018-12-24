2018 Yılında Gezegenimizin Geçirdiği 10 Değişiklik

Dünya sürekli değişiyor. 2018 de bu konuda bir istisna değil. Gelin geçtiğimiz 12 ay boyunca Dünya'nın nasıl değiştiğini 10 maddede inceleyelim.

Dünya var oldukça, değişimler öyle ya da böyle gerçekleşecek. Bunların ne olduğu konusunda bazen bir fikrimiz dahi yokken bazen de en ince ayrıntısına kadar öğreniyoruz. Biz de sizler için fark edebildiğimiz değişimlerden 10 tanesini bir araya getirdik.

1. Kilauea Volkanik Patlaması

Hawaii'de bulunan Kilauea Yanardağı'nın nisan ayında başlayan patlaması, ağustosun ilk günlerine kadar devam etti. Son 200 yıldır yanardağın yaşadığı en büyük patlama olan bu olay, 320.000 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar lavın yeryüzüne çıkmasına sebep oldu.

2. Yeni Zelanda'nın hareket eden adaları

Yeni Zelanda'nın sınırları içerisinde yer alan Güney Adası'nın 2016'da gerçekleşen 7.8'lik deprem sonucunda Kuzey Adası'na 35 santimetre kadar yakınlaştığı bu sene içerisinde fark edildi.

3. Büyük Rift Vadisi

Lübnan'dan başlayıp Mozambik'e kadar uzanan 6000 kilometrelik bu vadi, milyonlarca yıldır hareket halinde. Geçtiğimiz mart ayında Kenya'da ortaya çıkan yarık ise oldukça şaşırtıcıydı. Çok yoğun bir caddede bulunan bir evi ortadan ikiye bölen bu yarık, tektonik plakaların hareketi sonucunda meydana geldi.

4. Güle güle, buz kütlesi

Ekim ayında Antarktika'daki Pine Adası Buzulu'ndan kopan 300 kilometrekarelik bu buzul, 2017'de yine aynı yerden kopan devasa buzuldan bile daha büyük. Kıyaslayacak olursak, İstanbulun yüzölçümü yaklaşık 1500 kilometrekare. Son zamanlarda buzulların neden böyle koptuğu konusundaki en mantıklı açıklama ise küresel ısınma.

5. Kaliforniya yangınları

Bu senenin en büyük haberlerinden biri de kasım ayında Kaliforniya'da meydana gelen ve çok büyük alanları kaplayan yangınlar oldu. 620 kilometrekarelik alanı küle çeviren yangınlar, 82 kişinin canına mal oldu.

6. Antarktika'nın yükselişi

Bu sene yapılan keşiflerden biri de, Antarktika'nın altındaki anakayanın 41 milimetre yükselmesi oldu. Bu olay Antarktika'nın yaşamış olduğu en büyük seviyeyken sebebi muhtemelen kar ve buzul kütlesinde meydana gelen azalmalar.

7. Kaybolan adalar

Hawaii'nin Papahānaumokuākea Ulusal Deniz Anıtı'nda bulunan ufak bir ada geride bıraktığımız yıl içerisinde birden kayboldu. 0,04 kilometrekarelik alana sahip olan ada, Hawaii Yeşil Su Kaplumbağaları ve Hawaii Keşiş Fokları için yerleşme alanıydı.

8. Kayan adalar

Mozambik ve Madagaskar arasında bulunan bir ada, 11 Kasım'da gerçekleşen bir sismik olay yüzünden doğuya 6 cm, güneye de 3 cm kaydı. Burada ilginç olan şey ise, bunun sadece çok düşük frekanslarda ses dalgaları oluşturması. Sismik dalgalar genelde birçok frekans aralığına sahipken, bilim insanları düşük frekansın sebebini hala araştırıyor.

9. Kasırgalar ve Rüzgarlar

Kasırgalar için bu sene oldukça yoğun bir yıldı. Atlantik Okyanusu'nda 8, Pasifik Okyanusu'nda 13 kasırga gerçekleşti. Kasırgaların kıyıya vuran kısımlarından ise en çok ABD etkilendi.

10. Çamur Gayzeri

Kuzey Kaliforniya'da durduk yere ortaya çıkan bu çamurdan gayzer, 2230 metrekarelik bir havzaya sahip. Sürekli büyümeye devam eden bu gayzerin oluşması, tarihi çok çok eskilere dayanan ve yerin oldukça altında gerçekleşen depremlerden kaynaklıyor.