2018 Yılında Hangi Otomobil Markası Kaç Adet Sattı?

Bu yılın 10 ayında döviz kurlarındaki yükseliş ve yoğun rekabet, otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yerini değiştirdi.
Alfa Romeo
Toplam araç satışı: 165
Aston Martin
Toplam araç satışı: 12
Audi
Toplam araç satışı: 9.647
Bentley
Toplam araç satışı: 8
BMW
Toplam araç satışı: 10.047
Citroen
Toplam araç satışı:10.212
Dacia
Toplam araç satışı: 23.366
DS
Toplam araç satışı: 206
Ferrari
Toplam araç satışı: 17
Fiat
Toplam araç satışı: 52.235
Ford
Toplam araç satışı: 52.700
Honda
Toplam araç satışı: 22.435
Hyundai
Toplam araç satışı: 28.949
Isuzu
Toplam araç satışı: 1.575
Jaguar
Toplam araç satışı: 138
Jeep
Toplam araç satışı: 1.580
Kia
Toplam araç satışı: 7.579
Lamborghını
Toplam araç satışı: 2
Land Rover
Toplam araç satışı: 921
Mazda
Toplam araç satışı: 831
Mercedes
Toplam araç satışı: 19.500
Mini
Toplam araç satışı: 854
Mitsubishi
Toplam araç satışı: 3.262
Nissan
Toplam araç satışı: 17.533
Opel
Toplam araç satışı: 17.485
Peugeot
Toplam araç satışı: 22.738
Porsche
Toplam araç satışı:498
Renault
Toplam araç satışı: 68.135
Seat
Toplam araç satışı: 8.776
Skoda
Toplam araç satışı: 16.545
Subaru
Toplam araç satışı: 1.109
Toyota
Toplam araç satışı: 24.838
Volkswagen
Toplam araç satışı: 52.340