2018 Yılında Hangi Otomobil Markası Kaç Adet Sattı?

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2018'in 10 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 485 bin 27 araç satıldı. Peki, hangi marka kaç adet satmayı başardı?

Bu yılın 10 ayında döviz kurlarındaki yükseliş ve yoğun rekabet, otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yerini değiştirdi.

Alfa Romeo

Toplam araç satışı: 165

Aston Martin

Toplam araç satışı: 12

Audi

Toplam araç satışı: 9.647

Bentley

Toplam araç satışı: 8

BMW

Toplam araç satışı: 10.047

Citroen

Toplam araç satışı:10.212

Dacia

Toplam araç satışı: 23.366

DS

Toplam araç satışı: 206

Ferrari

Toplam araç satışı: 17

Fiat

Toplam araç satışı: 52.235

Ford

Toplam araç satışı: 52.700

Honda

Toplam araç satışı: 22.435

Hyundai

Toplam araç satışı: 28.949

Isuzu

Toplam araç satışı: 1.575

Jaguar

Toplam araç satışı: 138

Jeep

Toplam araç satışı: 1.580

Kia

Toplam araç satışı: 7.579

Lamborghını

Toplam araç satışı: 2

Land Rover

Toplam araç satışı: 921

Mazda

Toplam araç satışı: 831

Mercedes

Toplam araç satışı: 19.500

Mini

Toplam araç satışı: 854

Mitsubishi

Toplam araç satışı: 3.262

Nissan

Toplam araç satışı: 17.533

Opel

Toplam araç satışı: 17.485

Peugeot

Toplam araç satışı: 22.738

Porsche

Toplam araç satışı:498

Renault

Toplam araç satışı: 68.135

Seat

Toplam araç satışı: 8.776

Skoda

Toplam araç satışı: 16.545

Subaru

Toplam araç satışı: 1.109
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Toyota

Toplam araç satışı: 24.838

Volkswagen

Toplam araç satışı: 52.340

Kaynak : http://otomobil.haber7.com/foto-galeri/55857-2018de-hangi-marka-kac-adet-arac-satti
Etiketler: marka, satış, 2018
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