2018 Yılında Hangi Otomobil Markası Kaç Adet Sattı?

2018'in 10 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 485 bin 27 araç satıldı. Peki, hangi marka kaç adet satmayı başardı?

Bu yılın 10 ayında döviz kurlarındaki yükseliş ve yoğun rekabet, otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yerini değiştirdi. Alfa Romeo Toplam araç satışı: 165 Aston Martin Toplam araç satışı: 12 Audi Toplam araç satışı: 9.647 Bentley Toplam araç satışı: 8 BMW Toplam araç satışı: 10.047 Citroen Toplam araç satışı:10.212 Dacia Toplam araç satışı: 23.366 DS Toplam araç satışı: 206 Ferrari Toplam araç satışı: 17 Fiat Toplam araç satışı: 52.235 Ford Toplam araç satışı: 52.700 Honda Toplam araç satışı: 22.435 Hyundai Toplam araç satışı: 28.949 Isuzu Toplam araç satışı: 1.575 Jaguar Toplam araç satışı: 138 Jeep Toplam araç satışı: 1.580 Kia Toplam araç satışı: 7.579 Lamborghını Toplam araç satışı: 2 Land Rover Toplam araç satışı: 921 Mazda Toplam araç satışı: 831 Mercedes Toplam araç satışı: 19.500 Mini Toplam araç satışı: 854 Mitsubishi Toplam araç satışı: 3.262 Nissan Toplam araç satışı: 17.533 Opel Toplam araç satışı: 17.485 Peugeot Toplam araç satışı: 22.738 Porsche Toplam araç satışı:498 Renault Toplam araç satışı: 68.135 Seat Toplam araç satışı: 8.776 Skoda Toplam araç satışı: 16.545 Subaru Toplam araç satışı: 1.109 İLGİLİ HABER ÖTV İndirimi ile Fiyatı En Çok Düşen Otomobil Modelleri Toyota Toplam araç satışı: 24.838 Volkswagen Toplam araç satışı: 52.340

Kaynak : http://otomobil.haber7.com/foto-galeri/55857-2018de-hangi-marka-kac-adet-arac-satti

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