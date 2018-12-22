Oyun Sektöründe 2018'in En İyi ve En Kötü Olayları

2018, oyun sektörü için oldukça inişli çıkışlı bir yıl oldu. Bazı oyunlar büyük hayal kırıklıkları yaratırken bazı oyunlar ise hiç beklenmedik başarılara imza attı. 2018’in en sansasyonel olaylarını sizin için derledik.

Her yılın sonunda o yıla dair bir panaroma yapılır. Geçen yıl neler olduğu, gelecek yıldan neler bekleneceği konuşulur, yazılır. Oyun sektörü de bu işin dışında değil. Gelin hep birlikte 2018 yılının önemli olaylarını hatırlayalım.

Jacksonville Trajedisi

Jacksonville’de yaşanan olay, yılın en üzücü olaylarından bir tanesi olarak kayıtlara geçti. Madden turnuvasında, yarışmacılardan birisi etkinlik alanını silahla bastı ve iki kişiyi öldürüp 17 kişiyi de yaraladı. Turnuva’nın Twitch canlı yayını sırasında silah sesleri duyuluyordu.

Bu tarz vakalar genellikle ‘uyanma çağrısı’ vazifesi görür ve sonrasında sıkı önlemler alınır. Daha önce güvenlik önlemlerini sıkı tutmayan oyun etkinlikleri artık çok daha ciddi güvenlik prosedürleri uyguluyorlar.

Kişisel olarak da e-sporları bir sonraki büyük şey, temel olarak da bir sonraki futbol olarak görüyorum. Henüz takımlar köklü değil ve popüler oyunlar sürekli değişiyor. Bu yüzden de henüz takımlara aidiyet hissi güçlenmedi. Şiddet olaylarına karşı şimdi önlem alınmazsa, ileride sektörün geleceği noktada çok daha büyük olaylar yaşanabilir.

Fortnite Dünyayı Ele Geçirdi

2017 yılında çıkan ve “Çakma PUBG”” eleştirilerine maruz kalan Fortnite, kazın ayağının hiç de öyle olmadığını gösterdi. Battle Royale moduyla tanınan oyun, şu anda dünyanın en popüler oyunu ve özellikle Twitch’te fırtınalar estiriyor. Drake ve Ninja’nın bu yıl yaptıkları Fortnite Team-Up’ı, platformun birkaç rekorunun kırılmasını da sağladı.

Oyunlar Hedef Tahtasına Konuldu. Yine.

Video oyunları sık sık insanları şiddete yöneltmek ile suçlanıyor. Bu duruma artık hepimiz alıştık. Bu defa siyasetçiler oyunları hedef almaya başladı. Özellikle ABD’de, oyun sektörüne ağır ithamlarda bulunuldu.

Böyle bakınca sıradan bir durum gibi gözükse bile politikacıların, özellikle de ABD’li politikacıların, bir konuya sistematik olarak yüklenmeleri sektörü tehdit edecek yaptırımlar ya da düzenlemeler gelmesinin yolunu açabilir.

Telltale Games Kapandı

Telltale’in oyunları yeterince para kazanamadığı için firma battı. Bu kadar basit bir açıklaması var durumun. İnsanları şok eden, firmanın adeta “Hadi biz battık.” deyip, kapıyı kilitleyip gitmesi oldu. Çalışanların bile haberi olmayan bu durum, büyük bir şok etkisi yarattı.

Uzun saatler boyunca çalışan ve sık sık fazla mesai yapan Telltale çalışanları, hakları olanı alamadan kendilerini kapı önünde buldular. Fazla mesai ve işçi sömürüsü sektörde yabancı olunan bir kavram değil. Pek çok firmada mesailer fazlasıyla uzuyor. Telltale’in insanları kızdıran esas özelliği, tazminat talep eden işçilere karşı tutumları oldu.

Çalışanlarına ve oyuncularına sahip çıkmadan piyasadan çekilen Telltale, oyuncuları hem şaşırtan hem de kızdıran bir firma olarak aramızdan ayrıldı.

Sony En Sonunda Platformlar Arasında Oyun Oynamaya İzin Veriyor

Sony en sonunda PlayStation ile başka platformlar arasında oyun oynamaya izin verdi. Özellikle de Nintendo ve Microsoft’un bu uygulamaya başlamasının ardından hayranlarını daha fazla görmezden gelemeyen Sony, platformlar arası oyunun tam olarak kullanımı için 2019 başlarını işaret ediyor.

Sony’nin yaptığı bir diğer değişiklik ise kullanıcılarına, 12 yılın ardından kullanıcı ID’nizi değiştirme hakkı vermek. Artık kullanıcı adını değiştirebilecek olan kullanıcılar istediklerini almışa benziyorlar.

Red Dead Redemption 2, Oyun Tarihinin En İyi Başlangıcını Yaptı

Red Dead Redemption 2’nin iyi bir oyun olması, başarı elde etmesi bekleniyordu ancak bu kadarını kimse beklemiyordu. Oyun, yayınlandığı hafta sonunun en büyük oyunu olmakla kalmadı, yılın en büyük açılışını yapan eğlence ürünü oldu. Herhangi bir kitap, film, albüm RDR2’nin yanına dahi yaklaşamadı.

Rockstar’dan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk üç günlük hasılatı tam 725 milyon dolar oldu.

Telltale örneğinde gördüğümüz çalışan istismarı, Rockstar’a da yönetilen bir suçlama. Rockstar ise buna karşılık çalışanlarını, şirkette geçirdikleri zamanı paylaşma konusunda yüreklendiriyor.

Yılın en başarılı olmayı başaramayan ve toplam satışta Call of Duty: Black Ops 4’ün gerisinde kalan RDR2’nin performansı gene de muhteşem. Elde ettiği başarı da azımsanacak bir başarı değil.

2019 yılının daha güzel oyunlar, daha eğlenceli haberler ve daha makul fiyatlar getirmesini diliyoruz.