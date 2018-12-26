2018 Yılında Piyasaya Çıkan En İyi 10 PC Oyunu

2018 yılı PC cephesinde pek hareketli geçmese de akıllarda kalan yapımlara bir göz atalım istedik.

2018 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, geçtiğimiz yılda piyasaya çıkan en iyi oyunları listeliyoruz. Yılın son aylarında Fallout 76 ile ciddi bir hayal kırıklığına uğrayan oyuncular, yılın genelinde ise indie yapımlarla güldü.

Sizler için yılın hazırladığımız yılın en iyi oyunları listesinde sadece bir adet AAA yapım bulunuyor. Burada indie cephesinde harika bir yıl geçmesi kadar AAA kalitesinde oyunlar için felaket bir süreç geçirdiğimizi de gösteriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize göz atalım.

Mutant Year Zero: Road to Eden

Adeta XCOM'un indie ruhuyla buluşmuş bir hali olan Mutant Year Zero, post apokaliptik bir evrende geçiyor.

Into the Breach

Bu kadar minimal grafikleri olan bir oyun ancak bu kadar bağımlılık yapabilirdi. Klasik kule savunması oynanışı ve enfes bir deneyim.

Cube Escape: Paradox

Hem mobil platformlarda hem de PC'de 'odadan kaçma' simülasyonlarının en çok sevileni ve beğenileni olan Cube Escape'in son yapımı da listede kendine yer etti.

Yoku’s Island Express

Metroid Prime türü oyunları seviyorsanız Yoku'ya bayılacaksınız. 2018'in en sevimli ve mükemmel oyunlarından biri.

Subnautica

Geçtiğimiz günlerde Epic Game Store tarafından ücretsiz dağıtılan Subnautica, klasik survival mekaniklerini sualtına getiriyor.

Hitman 2

Listemizin ilk ve tek büyük bütçeli oyunu Hitman 2 oluyor. İlk oyunun episodik yapısından vazgeçmeleri, oyuncuları fazlasıyla mutlu etti.

Thronebreaker: The Witcher Tales

Witcher 3'teki bağımlılık yapan oyun Gwent, tek kişilik bir senaryosu olan başlı başına bir oyuna dönüştü. Enfes müzikleri ve atmosferiyle kaçmaz.

Dusk

Quake ve Doom efsanelerinin yeniden doğuşu gibi duran Dusk, hızlı ve tempolu bir aksiyon sunuyor.

Return of the Obra Dinn

Papers Please efsanesinin yapımcılarından gelen Obra Dinn, daha önce hiç denenmemiş bir grafik paletiyle inanılmaz başarılı bir yapım.

Celeste

Geldik son oyunumuza... Super Meat Boy'dan sonra gelmiş en iyi platform oyunlarından biri olan Celeste'yi oynamayanlara kesinlikle öneriyoruz.