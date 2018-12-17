2018 Yılında Sessiz Sedasız Gerçekleşen 6 Önemli Şey

2018 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, geçtiğimiz yıla bir dönüp bakma zamanımız geldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan ancak hak ettiği ilgiyi görmeyen bazı önemli olaylar var.

2018 yılı artık sona eriyor. Pek çok önemli ismi kaybettiğimiz, pek çok bilimsel atılım gerçekleştirdiğimiz bu yıldan herkesin aklında aynı şey var: O YouTube Rewind videosu ne kadar itici bir şey ya?

Bu yıl yaşanan önemli olaylardan bazıları, hak ettikleri kadar gündem olmadı. İşte 2018’den bazı önemli başlıklar:

1. Kratom ile Savaş Sertleşti

Kratom denen bu bitkiyi herkes az çok biliyor aslında. Kakuam da denen bu bitkiye Türkçe bir isim bile vermişiz: Ketum.

Genel olarak Güneydoğu Asya (Borneo, Endonezya, Timor) bölgesindeki sık ormanlarda ve çevresinde bulunan bu bitkiler aktif alkaloit mitragynine barındırıyorlar. Bu madde aktif bir ağrı kesici ve bu maddeden aşırı doz almak neredeyse imkansız.

2016 yılından beri ABD’nin resmi kurumlarının tepkisini çeken kratoma karşı ciddi bir savaş başlatılmış durumda. Bazı yetkililer, bu bitkiyi illegal madde sınıfına almak istiyor.

Uyuşturucu mu yoksa şifalı bitki mi olduğu tartışmaları devam eden kratomun destekçileri, resmi makamların sunduğu rakamların manipülatif ve çarpıtılmış olduğunu savunuyor.

2. ABD’deki Okul Kahvaltılarında Glifosat Bulundu

Gilfosat, bir çeşit karbon bazlı bileşik. Genelde yabani otlar ölsün diye bilinçsizce -hatta hunharca- gilfosatı toprağa saçıp daha sonra da meyve ve sebzelerle geri almak gibi bir huyu olan insanlar var. Doğru kullanımında insana zarar vermeyen bir madde olsa bile, yoğun olarak vücuda girmesi halinde kansere sebebiyet veriyor. Hemen her yerde kullanılıyorsa da, sebze meyvedeki yüksek glifosat izleri tehlike habercisi. Kesinlikle çocuklarınıza yedirmek isteyeceğiniz bir şey değil. Tabii Monsanto değilseniz.

3. Monsanto, 289 Milyon Dolar Tazminat İsteğiyle Dava Edildi

Monsanto firması, bahçe bakım işleri yapan ve firmanın RoundUp adlı gilfosatlı bitki zehiri yüzünden kansere yakalanan bir adama 289 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

Bayer’e bağlı olan Monsanto, davanın sümenaltı edilmesi için elinden geleni yapsa da karar çoktan verilmiş gibi duruyor. Kararın gerekçesinin açıklanmasının ardından Monsanto çok zor günlerle karşı karşıya kalabilir. ABD’de bu tarz davalarda medya manipülasyonu yapmak oldukça sık görülen bir şey.

4. Çin, Gıdada Bulunabilecek Gilfosat Miktarını Kısıtlayabileceklerini Açıkladı

Çin, belli gıda ürünlerinde bulunabilecek gilfosatı sınırlandıracağı, düşük MRL adlı bir sistemi başlatabileceklerini duyurdu.

Bunun ana sebebi tabii ki Çin yönetiminin halkının iyiliğini her şeyin önüne koyması değil. Çin'de 'ChemChina' adında, devlet destekli bir firma var. Bu firma, dünyanın en büyük genetiği değiştirilmiş tohum ve bitki ve böcek öldürücü ilaç üreticilerinden Syngenta’yı birkaç yıl önce bünyesine kattı. Yani, gilfosatı sınırlandırmak Çin’in kendi işleri için de iyi.

5. Harvard, Gökleri Kimyasallarla Dolduracak

İnsan yapımı felaketler ve iklim olaylarının kontrolü tartışmalarında yeni bir noktaya gelmiş durumdayız. Harvard’dan yapılan açıklamada, küresel ısınma ile mücadele amacıyla gökyüzüne kimyasal salınımı yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Nature dergisinde yazanlara göre, antik çağlarda küresel ısınmaya karşı volkanik külün yaptığı güneşi engelleme işini kalsiyum karbonat parçacıkları ile yapacaklar. Komplo teorileri falan elbette ortaya çıkacaktır, daha şimdiden söylentiler başlamış durumda. Buradaki sorun bu değil. Sorun, küresel ısınmayı engellemek için güneş ışığından vazgeçmeye karar vermiş olmaları.

6. 5G Teknolojisi Kullanılmaya Başlandı

5G teknolojisi, ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde test edilmeye başlandı. Artık internet hizmeti daha hızlı hale gelecek. Bunun olumsuz bir yanı yok mu? Var: Frekanslar. 28 ila 86 GHz arasında değişen frekanslarda yayın yapan 5G’nin bazı sağlık problemlerine sebep olabileceği konuşuluyor.

Araştırmalarda belli frekansların zararlı etkileri olduğu ortaya çıkarılmış vaziyette. Sürekli yanımızda taşıdığımız, sağlığımıza zararlı frekanslardan sinyal alıp gönderen bir cihaz kullanır mıyız? Tabii ki. Operatörler ve telefon üreticileri, 5G’yi sağlıklı bir şekilde geliştirmeye uğraşıyorlar en azından.