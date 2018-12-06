2018'in son ayına girdiğimiz günlerde, sosyal medyanın gündemini belirleyen ve en çok izlenen YouTube videoları belli oldu.

YouTube, her sene olduğu gibi bu yıl da YouTube Rewind başlığı altında bu senenin en çok ilgi gören videolarını kullanıcılarla paylaştı. Genel İçerik ve Müzik olarak iki farklı kategoride sunulan listede müzik kategorisine Türkçe Pop, Genel kategorisine ise Dans Eden Yeşil Uzaylı damgasını vurdu.

Genel İçerik Videoları

Dans Eden Yeşil Uzaylı

SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) – Kötü Enes Batur Diss Şarkısı

Çağla | Uzaylı Dansı |

Niloya – Yeni Bölümler

INNA İLE EVLENİYORUZ!

En Popüler Müzik Videoları

Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman

Mabel Matiz – Öyle Kolaysa

Emrah Karaduman – Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki

Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir – Bu Benim Öyküm

Veysel Mutlu – Vay Delikanlı Gönlüm – (Official Video)

Son olarak gelelim bizlerin YouTube kanalı olan Webtekno'ya... Sizler tarafından 2018 yılında en çok tıklanan Webtekno videomuz, "2 Milyon TL Değerinde Mercedes'in En Lüks Arabası: Maybach S600 İncelemesi" oldu. 4 milyona yakın kez izlenen videomuzu hala izlememiş olanları hemen aşağıya davet ediyoruz: