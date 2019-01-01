2018’de Steam’de En Yüksek Ciroya Ulaşan 12 Oyun

Dünyanın en büyük bilgisayar oyunu pazarı olan Steam’de geçtiğimiz yıl en yüksek ciroya ulaşan 12 oyun belli oldu.

2018 yılı artık geride kaldı. Oyun sektörü açısından oldukça bereketli geçen 2018’de pek çok firma farklı yöntemler kullanarak kazancını arttırmayı denedi. Bunlardan bazıları başarılı, bazıları ise başarısız oldu.

Valve, geçtiğimiz yılın en yüksek ciroya ulaşan oyunlarını sıraladığı bir liste yayınladı. En çok para kazanan 12 oyundan 3 tanesinin ücretsiz olması dikkat çekici. Liste oyun satışı dışında elde edilen gelirleri de kapsadığı için böyle bir sonuç ortaya çıkmış oldu.

İşte geçtiğimiz yılın en çok para kazanmayı başaran 12 oyunu:

Warframe (Digital Extremes)

Oynaması ücretsiz olan bu oyun, aksiyon tabanlı yapısıyla öne çıkıyor. Oyun içi satın almalar şirketin ana gelir kaynağını oluşturuyor.

DOTA 2 (Valve)

Valve’in MOBA türündeki klasik oyunu DOTA 2'de oynaması ücretsiz olan, oyun içi satın almalardan para kazanan bir oyun.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal)

90’lı yıllardan bu yana ortalıkta olan Rainbow Six serisi, FPS türünde bir oyun. Yeni oyunda gittikçe genişleyen asker kadrosunu kullanarak taktiksel değişiklikler yapmak mümkün.

The Elder Scrolls Online (Bethesda)

Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun olan The Elder Scrolls Online (TESO), Elder Scrolls ve Skyrim sevenler sayesinde iyi para kazanan bir oyun olarak göze çarpıyor. Oyun içinde kullanılan paraları ve gelmiş geçmiş tüm içeriğe erişmeyi sağlayan aylık ESO plus üyeliği sayesinde güzel para kazanıyor.

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Listedeki az sayıda yeni oyundan biri olan Assassin’s Creed Odyssey, klasik tek kişilik oyun mantığını devam ettiren bir aksiyon-macera oyunu.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Corporation)

Fortnite ile yoğun bir mücadele içerisinde olan PUBG, battle royale modunu yeniden icat eden oyun olarak öne çıkıyor.

Counter-Strike Global Offensive (Valve)

CS:GO yakın zamanda ücretsiz olan bir oyun olmakla beraber oyun içinde yapılan kozmetik alışverişleri çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Monster Hunter World (Capcom)

Uzun zamandır ilk kez PC’ye gelen Monster Hunter serisinin oyunu Monster Hunter World, canavarları avlamak ya da yakalamak isteyenler için bire bir.

Sid Meier’s Civilization VI (2K Games/Aspyr)

2016 yılında piyasaya çıktığında yoğun eleştiriler alan oyun, zaman zaman yaptığı indirimler, yavaşça yaptığı güncellemeler ve son gelen Rise and Fall ek paketi ile birlikte oldukça keyifli bir hale geldi. Bu durum da satış rakamlarına yansıdı.

Far Cry 5 (Ubisoft)

Far Cry serisinin son oyununda yine maceraya doymuştuk. Oyun, 2018’in öne çıkan yapımları arasında yer alıyordu.

Rocket League (Psyonix)

Top oynayan, arada bir patlayan arabaların eğlenceli oyunu Rocket League, Steam’de başarıya ulaşan küçük stüdyolara da ilham kaynağı oluyor.

Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA V, oldukça eski açık dünya suç oyununun son versiyonu. Oyunun kendisinin ücretli olmasının yanında, oyun içi para satışı da Rockstar Games’in kasasının dolmasını sağlayan bir başka önemli unsur.

Steam tarafından Platinum Earners kategorisinde değerlendirilen bu oyunlar, 3 Ocak 2019’a kadar indirimli fiyattan satılacak.