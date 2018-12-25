2018 yılında bazı firmalar kötü işler çıkardı. Bazı firmalar ise kötünün kötüsü olarak diğer firmaların kötü performanslarına gölge düşürdüler. Bu yazımızda bu firmaları anlattık.

2018 yılı, bazı firmalar için o kadar kötü geçti ki hepsini takip etmek oldukça zor oldu. Facebook, Twitter, Google ve Tesla gibi firmalar bile oldukça büyük düşüşler yaşadı. Ama yine başlıkta ismini yazdığımız firmalar diğerlerini gölgede bırakarak yeni en dip seviyeleri gördü.

Snap

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi hakkında en çok şaşırdığımız şey işler en fazla daha ne kadar kötü gidebilir diye düşünürken işlerin daha kötüye gitmesi olmuştur. Şirketin hisseleri geçen hafta tarihinin en düşük seviyesini gördü ve 2 milyon kullanıcısını kaybetti. Bütün bunlar olurken de bunları düzeltmek için şirketin hiçbir şey yapmamış olması da ayrıca bir sinir bozucu durum.

Yelp

Yelp için bu sene işler kötü başlamamıştı fakat Avrupa Birliği’nin Google'a dava açmasıyla başlayan süreçte Yelp’in hisseleri erimeye başladı. Küçük hissedarlar isyan etmeye başladı ve hisseleri %33 düşüş yaşadı. Bakalım yeni sene Yelp için neler getirecek?

IBM

Büyük mavi diye tabir edilen firma 3. çeyrekte değer kaybetmeye başladı. Aslında yaptığı yatırımlar blockchain, yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi günümüzün ve geleceğin argümanları olsa da aldığı borçlar ve 2018'den önceki son 5 yılda düzenli olarak düşüş yaşaması da hissedarları korkutarak IBM’in değerinin düşmesine neden oldu.