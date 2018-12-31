2018 Yılının ABD’de En Çok Gişe Yapan Filmi ‘Black Panther’

Marvel, sinemadaki başarılı çizgisinin ‘Black Panther’ filminin gişedeki başarısı ile taçlandırmayı başardı.

Her ne kadar Avengers: Infinity War küresel çapta en iyi gişeye sahip film olsa da, Amerikan topraklarında Black Panther’e kafa tutmayı başaramadı. Bu haber yazılırken yeni yıla saatler kalmış durumdaydı. Yani eğer bir mucize olmazsa Black Panther, ABD’de yılın en çok izlenen filmi olacak.

Infinity War filmi, dünya çapında 2,05 milyar dolar kazanmayı başarırken bu rakamın 679 milyona yakını ABD’den gelmişti. Box Office Mojo’nun verilerine göre Black Panther filmi, dünya çapında elde ettiği 1.346 milyar doların yarısından fazlasını ABD’den kazandı. Black Panther’in ABD’de kazandığı para, 700 milyon dolardan biraz daha fazla.

Sinemada süper kahramanların etkisi, ABD yurt içi gişe rakamlarına da genel olarak yansımış durumda. Bu hafta sonunu zirvede kapatan film Aquaman olurken, yılın en iyi gişe yapan filmleri listesinde Black Panther ve Avengers: Infinity War’ın ardından da Incredibles 2 geliyor. Jurassic World: Fallen Kingdom listede dördüncü, Deadpool 2 ise beşinci sırada.

Black Panther filmi hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden olumlu not almayı başaran bir filmdi. ABD’de bir çeşit kültür hareketine dönüşen film, bu anlamda da büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Şubat ayında vizyona giren film, özellikle siyahi Amerikalılar tarafından hemen benimsenmişti.

Film ayrıca Marvel’in ilk ciddi ödül adayı filmi olmayı da başardı. Black Panther filminin şu anda üç Altın Küre adaylığı bulunuyor. En iyi drama filmi kategorisi de bunlardan biri.

Film ayrıca sekiz de Grammy Ödülü için aday gösterildi. Bu ödüller arasında Yılın Albümü ödülü de var.