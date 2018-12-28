2018 Yılının En Çok Satan Steam Oyunları

Steam, 2018 yılının en çok kâr eden oyunlarını listeledi. Milyonlarca oyunun içerisinden en çok kazancı sağlayan 12 oyunu derledik.

Neredeyse her oyuna ulaşabildiğimiz platform olan Steam, bu yılın enlerini açıklayarak 2018'in en çok satılan oyunlarını öğrenmemizi sağladı. Valve, direkt kâr miktarlarını açıklamasa da liste hazırlanırken yalnızca oyun satışı kârlarının değerlendirilmediğini, aynı zamanda oyun içi satın alma ve indirilebilen içeriklerden elde edilen kârların da göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Brüt gelirine göre 2018’in en çok kazanan 12 oyunu aşağıdaki şekilde oldu:

12- Civilization VI

11- Grand Theft Auto V

10- PlayerUnknown’s Battlegrounds

9- Rocket League

8- The Elder Scrolls Online

7- Dota 2

6- Counter-Strike: Global Offensive

5- Assassin’s Creed Odyssey

4- Monster Hunter: World

3- Warframe

2- Rainbow Six Siege

1- Far Cry 5

Yukarıda yer alan oyunların birçoğu aynı zamanda 2018 yılının en çok oynanan oyunları arasında yer aldı. Valve, yaptığı açıklamada “en çok” derken yıl boyunca aynı anda 15.000’den fazla oyuncuyu barajını geçen oyunlardan bahsettiğini belirtti.

Bunların yanı sıra 3 Ocak tarihine kadar devam edecek Steam Ödülleri oylaması da hala devam ediyor. Yılın oyunu, Yılın VR Oyunu, En İyi Geliştirici, En İyi Ortam ve En İyi Alternatif Tarih gibi kategorilerde oylama yapmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.