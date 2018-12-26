2018 Yılının En Çok Zarar Eden İsmi: Mark Zuckerberg

Facebook'taki olaylarından ötürü 2018 yılını oldukça çalkantılı geçiren Zuckerberg bu kez dört ayağının üzerine düşemedi.

Bu yıl ortaya çıkan Facebook skandalından sonra bile her ne kadar toparlanmış gözükse de büyük bir kitlesel tepki yüzünden bu yılın en çok zarar eden ismi Mark Zuckerberg oldu.

Özellikle Amerika'da büyük bir yankı bulan 'Delete Facebook' hareketi Zuckerberg'ün cebine yansıdı. Zuckerberg'ün ifadelerine göre WhatsApp, Instagram gibi büyük platformların da sahibi olan şirket, bu yıl 20 milyar doların üzerinde bir kayba uğradı.

Zuckerberg her ne kadar skandal sonrası Avrupa Parlamentosu’nun karşısına çıkıp konuşmuş olsa da Bloomberg'ün her yıl yenilediği milyarlerder listesine bile bu olumsuzluk yansıdı. Özet olarak bu durum, Zuckerberg'ü yılın en kaybeden milyarderi yaptı.

Zuckerberg'ün net varlığının 49.7 milyar dolar olduğu biliniyor, bununla birlikte 2018 yılındaki kayıplar Mark'ın cebinden 23.1 milyar dolar gitmesine sebep olmuş gözüküyor. Ancak elbette tek sorun yalnızca Facebook değil. WhatsApp'ın kurucularının ve önemli üst düzey görevlilerin şirketi terk etmesi de bu tabloyu oldukça olumsuz etkiledi.