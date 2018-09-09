2018 Yılının En İyi 13 Arabası: En Kötüsü Bir Porsche

Bir ev satın aldıktan sonra, herhangi birimizin yapacağı en büyük finansal yatırım muhtemelen bir arabadır.

Tek bir araba kararının gelecek uzun yıllarınızdaki konforu belirleyeceğini düşünecek olursak, elde edebildiniz tüm bilgiyi önceden edinmek isteyeceksiniz. JD Power'ın her yıl düzenli olarak çıkardığı En Çok Beğenilen Araçlar listesi de buna yardımcı oluyor.

Bu sene JD Power, 600'den fazla aracı analiz edip 100 tavan puan üzerinden puanladı. Araçların gerçek sahiplerinden sağlanan doğrulanmış verileri kullanan JD Power; her araca kalite, güvenilirlik, işleyiş ve performans, müşteri memnuniyeti, aldığı ödüller gibi değerler ışığında puan verdi.

JD Power'ın tüketici bölümü başkan yardımcısı Troy Snyder, "JDPower'da 81 ve daha yüksek puan alan yaklaşık 600 model var. Herkes kendi bütçesine ve ihtiyacına göre araç seçebiliyor. Oylama puanlarına ek olarak müşteriler, hangi araçların hangi ödülü kazandığını da görebiliyorlar. Böylece en mantıklı kararı verebilirler." dedi.

Listede 90 ile 94 puan arasında 13 araba yer aldı. Listedeki arabaların bazılarının resmi olarak ülkemizde satılmadığını ancak özel sipariş yöntemleriyle getirtilebildiğini de belirtmek isteriz. Türkiye'deki birtakım vergiler ve döviz kurlarından dolayı çok yüksek meblağlara ulaşan "2018 yılının en iyi arabaları"na gelin birlikte göz atalım.

13. Porsche Cayenne (90 puan)

12. Lexus GS (90 puan)

11. Genesis G80 (90 puan)

10. Cadillac Escalade (90 puan)

9. BMW 7 Serisi (90 puan)

8. Porsche 718 (90 puan)

7. Lexus RX (91 puan)

6. Lincoln Navigator (91 puan)

5. Porsche Macan (91 puan)

4. Lincoln Continental (92 puan)

3. Mercedes-Benz S-Class (92 puan)

2. Genesis G90 (93 puan)

1. Porsche 911 (94 puan)