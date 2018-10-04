Interbrand'in yayınladığı listeye göre 2018 yılının en iyi markaları listesinde ilk sırada 214 milyar dolarlık değeriyle Apple yer alıyor.

Interbrand'in yayınladığı '2018 Yılının En İyi Markaları' listesinde ilk üç sırada Apple, Google ve Amazon yer alıyor. İlk 100'e göz attığımızda, ilk 10 firmanın 5'ini teknoloji ve bilişim firmalarının domine ettiğini görüyoruz.

Listede geçtiğimiz sene yer almayan, bu sene listeye giren 5 firma var:

Spotify

Subaru

Chanel

Hennesy

Nintendo

Interbrand - 2018 Yılının En İyi Markaları (Büyütmek İçin Resme Tıklayabilirsiniz)

Araştırmayı gerçekleştiren Interbrand'in CEO'su Charles Trevail, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Global ekonomik krizin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra, şirketler daha önce hiç olmadığı kadar hızlı büyüyorlar ve müşterilerinin taleplerine uygun şekilde cesur adımlar atıyorlar."

Listedeki 100 firmanın toplam değerini de belirtelim ve dudağımızda çıkacak olan uçukla aranızdan ayrılalım: 100 firmanın toplam değeri geçtiğimiz yıla oranla %7.7 artış göstererek toplamda 2.015 trilyon dolara ulaştı.