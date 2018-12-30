2018 Yılının En Önemli Uzay Gelişmeleri Nelerdi?

2018 yılının son günlerine girmişken bu yıl uzayla ilgili gerçekleşen belli başlı olayları sizler için listeledik.

Belirli aksaklıklara rağmen uzayda olan keşiflerimiz hız kesmeden devam ediyor. Her yıl, insanlığın son kalesi olarak adlandırılan uzay hakkında biraz daha ileri gidiyoruz ve uzayı biraz daha fazla anlıyoruz. 2018 yılı da beklentileri karşıladı. Bazı görevler son bulurken bazı olaylar kutlandı ve en önemlisi Mars’a bir adım daha yaklaştık. Yeni yıla girmeden önce, 2018 yılında uzayda neler olup ve neler bittiğine kısaca değindik.

NASA 60 Yaşına Girdi

Bu yıl 60 yaşına giren NASA, 1958’den bu yana birçok başarılı uzay görevi gerçekleştirdi.

NASA, hem ABD hem de dünya üzerindeki tüm ülkeler adına uzayda bir öncü oldu. Kuruluşundan yalnızca 11 ay sonra Ay’a inen uzay ajansı, Ay yüzeyine 12 adet astronot gönderdi. 1980 - 2000 yılları arasındaysa Uluslararası Uzay İstasyonu’nun temellerini atmaya başladı ve insanlığın uzaydaki kalesi olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu inşa etti. Günümüze daha yakın tarihlerde ise Güneş’i araştırdı, Güneş Sistemi içerisinde bulunan tüm gezegenleri ziyaret etti, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar üzerine araştırmalar yaptı ve Mars’a uzay araçları indirdi.

Gelecekte NASA’nın insan ırkını Mars’a götürecek öncü güç olması bekleniyor.

Parker Güneş Probu Güneş’e Gönderildi

2018 yılının Ağustos ayında NASA, güneş rüzgarlarını incelemek için Parker Güneş Probunu Güneş’e gönderdi. Güneş kaynaklı güçlü patlamalar, güzel bir manzaraya sebebiyet verseler de yörüngede bulunan uyduların kendisine ve Dünya ile olan iletişimlerine zarar verebilir.

Güneş rüzgarlarını inceleyen bilim insanları, yalnızca kaynaklarından yaklaşık 150 milyon kilometre uzaktaki, Dünya’ya yakın olan uzay aracından veri toplamayı başardılar. Güneş rüzgarları hakkında hala birçok soru mevcut ve Parker Güneş Probunun bu sorulara cevap getirmesi bekleniyor.

InSight Mars’a İniş Yaptı

26 Kasım 2018, Pazartesi günü saat 14.50’de InSight uzay aracı Mars’ın yüzeyine iniş yaptı. Yüzeye iniş yapar yapmaz da kendi sefliesini çekmeyi unutmadı.

Şu an Mars’ta olan uzay aracı, gezegenin çekirdeğinden yüzeyine kadar jeolojik veriler toplayacak. Bunun yanı sıra kaya katmanlarını da inceleyecek olan araç, topladığı tüm verileri Dünya üzerindeki bilim insanlarıyla paylaşacak. Bilim insanları, InSight uzay aracının getireceği verilerle yalnızca Mars’ı değil, aynı zamanda Dünya’yı da daha iyi bir şekilde anlayacaklar.

Dawn Görevi Sona Erdi

NASA’nın Dawn görevi 2018 yılında uzay aracının yakıtının bitmesiyle birlikte beklendiği şekilde son buldu. Dawn uzay aracı 2007 yılının Eylül ayında fırlatılmıştı ve neredeyse 7 milyar kilometre yol kat etmişti. Uzay aracının görevi ise cüce gezegen Ceres ve dev asteroid Vesta ile ilgili araştırmalar yapmaktı.

Görev sonucunda elde edilen görüntüler ve veriler, Güneş Sistemi’mizin kökleri ve ilk yıllarında nasıl geliştiği hakkında fikir verir nitelikteydi. Artık görevi bittiği için uzay aracı cüce gezegen Ceres etrafında dönmeye devam edecek.

Kepler Uzay Teleskobu Görevini Bitirdi

9 yıllık uzun görevinin ardından Kepler uzay teleskobu en nihayetinde yakıtını bitirdi ve son fotoğrafını gönderdi. Teleskop bir efsane olarak akıllarda kalacak. Bunun sebebi ise teleskobun yalnızca 3,5 sene ömrünün olduğu düşünülürken yaklaşık 5 yıl daha görevini sürdürmesidir. Bu süre zarfında teleskop, Güneş Sistemi’mizin dışındaki binlerce gezegen hakkında veri topladı. Bu bilgilerin büyük bir çoğunluğu da halka açık bilgilerdir.