2018 yılının yayınlanan resmi satış rakamlarına göre, Sony satışlardaki en büyük rakibi Nintendo'yu geride bırakmayı başardı.

Bir önceki nesilde satışları neredeyse saniyesi saniyesine takip edebiliyorduk. Ancak nedendir bilinmez, bu jenerasyonda konsol yapımcıları, satış rakamlarını paylaşmaya hiçbir şekilde yanaşmıyor. 2019'un ilk aylarına girmişken, geçtiğimiz yılın satış rakamlarına da bir şekilde ulaşmayı başardık.

Buna göre toplamda 14.49 milyon Nintendo Switch satıldı. Buna karşın 18 milyon PS4 satmayı başaran Sony, rakibini küçük bir farkla da olsa ekarte etmeyi başardı. Microsoft, geçtiğimiz günlerde de belirttiğimiz üzere satış rakamlarını paylaşmama konusunda halen ısrarcı.

Sony, bu yıla Detroit: Become Human, God of War ve Spider-Man gibi 3 özel oyunu sıkıştırarak satışlarda yine önde girmeyi başardı. Ancak muhtemelen 2019 yılında Switch'in liderliğine tanıklık edeceğiz.