Oyun içerikli yayınlar yapan Ninja, Twitch'in 2018 yılı yıldızı oldu.

Amazon'un bir yan kuruluşu olan Twitch Interactive'in sahibi olduğu canlı akış video platformu olan Twitch, ilk olarak Haziran 2011'de kullanılabilir hale geldi. İnternet alemine çıkış yaptığı zamandan beri fazlasıyla gelişen Twitch, ülkemizde de oldukça yaygın durumda. Oyun yayını yapan yayıncılar bir yana, sadece sohbet ile yayınlarını sürdüren ve büyük kitlelere hitap eden yayıncılar da Twitch platformunda büyük yer kaplıyor.

Twitch'in oyun yayıncılarından en bilineni ve aynı zamanda Twitch üzerinde en çok izlenmeye sahip olan yayıncı Ninja, yayınlarına hız kesmeden devam ediyor. Kariyerine, 2014 yılında HALO oyunundaki ustalığını kanıtlayarak başlayan Ninja, asıl çıkışını 2017 yılında piyasaya sürülen Fortnite oyunu ile gerçekleştirdi.

Battle Royale temalı Fortnite oyununda oldukça başarılı olan Ninja, oyunlardaki başarısının yanında, renkli saçlarıyla da tanınıyor. Şu aralar mavi saçlı bir yayıncı görürseniz onun Ninja olduğuna emin olabilirsiniz. 27 yaşında olan Ninja, gerçek adıyla Richard Tyler Blevins, yayınlarında terminatör misali başarılı oyunculuğunun yanı sıra hoş sohbetiyle de izleyenleri kendine çekiyor.

Bu yıl içerisinde, yayınlarında herhangi bir kadınla beraber oynamayacağını belirten Tyler "Ninja" Blevins bunun, evliliğini koruma amacıyla aldığı bir karar olduğunu söylüyor. ABD'de oldukça ünlü talk show sunucuları "Jimmy Fallon"ın ve "Ellen"ın şovlarına da katılmış bulunan Tyler "Ninja" Blevins, sahip olduğu başarılar sebebiyle 2018'in Twitch yıldızı seçildi.