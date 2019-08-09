2019, 8K Televizyonların Hayatımıza Girdiği Yıl Olacak

Bazı üreticiler, yüksek fiyatına rağmen 2019'u 8K TV'lerin başlangıç yılı yapmak istiyor. 4K TV'lerin ve yayınların henüz üç dört senelik bir geçmişi olduğu düşünüldüğünde, biraz hızlı ilerlediklerini söyleyebiliriz.

LCD üretim şirketlerinde yer alan kaynaklara göre, 2019’da dokuz şirket, yedi farklı boyutta 8K çözünürlüklü TV’ler piyasaya sürecek. En büyük skala, 65”, 75”, 82” ve 98 inçlik ekranlarla Samsung’a ait olacak. Ardından LG geliyor, 65 ve 75 inçlik ekranlara odaklanacak olan şirketin ayrıca 98 inçlik bir modeli de olacak. Sharp ise 75 ve 80 inçlik modellerini tanıtacak.

Daha küçük firmalar, geliştirme maliyetlerini kurtarmak için daha büyük ölçekteki TV’lere odaklanacak. Mesela BOE Technology ve CEC şirketleri 98 inçlik paneller üretecek. Ayrıca CSOT ise 85 inçlik ekranlara odaklanacak.

Haberlere göre, 8K TV’ler LCD ekranlarla gelecek. Mini-LED üreticilerine göre, 8K TV’lerin büyük çoğunluğu gelişmiş LCD teknolojisini kullanacak. 8K panellerde kullanılacak olan materyallerin çokluğundan dolayı, parça tedarikçileri düşük satışlara rağmen iyi gelirler elde etmeyi bekliyor.

8K TV’lerin şu anki fiyatı 15 bin dolar civarında, ülkemizde 4K TV’lerin fiyatının 12 bin lira civarında olduğu düşünülürse 8K TV’ler herkesin yaklaşabileceği ürünler olmayacaktır.