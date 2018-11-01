2019 Amiral Gemilerine Güç Verecek Snapdragon 8150'nin İlk Benchmark Sonuçları

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Snapdragon 8150'nin Geekbench performans sonuçları ortaya çıktı.

Snapdragon 8150’ye sahip ilk telefon duyuruldu fakat şimdilik yonga setine dair çok az şey biliyoruz. Geekbench puanı ise performansı hakkında çok az da olsa bize bazı şeyleri gösteriyor.

8150 çipi muhtemelen yeni nesil Kryo çiplerini baz alıyor. Söylentilere göre ise yeni yonga seti 4+4 değil 2+2+4 düzenine sahip. 2’şer çekirdek daha yoğun ve hız performansları için diğer 4 küçük çekirdek ise daha hafif işler için.  
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Sonuçlar selefi olan Snapdragon 845’e göre artış gösterse de henüz Huawei ve Apple’ın üstüne çıkabilmiş değiller.

Bunlar, henüz ilk performans sonuçları ve ilerleyen zamanlarda hız testine dair değişiklikler yaşanabilir. Tabii bu sonuçların sadece Geekbench testinde elde edildiğini de unutmamak gerekir. Sağlıklı bir değerlendirme için diğer test sonuçlarını da beklememiz gerekecek.
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/early_snapdragon_8150_results_appear_in_geekbench-news-34016.php
Etiketler: geekbench, snapdragon 8150
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