Her yıl olduğu gibi 2019 boyunca da gökyüzünü şenlendiren bazı astronomik olaylara tanık olacağız. Peki bu olaylar ne zaman gerçekleşecek, hangileri ülkemizden görülebilecek?

Uzay ve gök olayları, tarihin her döneminde insanların en büyük merak konusu oldu. Geçmişte birçok ünlü düşünür ve bilim insanı, ömürlerini gök olaylarının ardındaki sır perdesini aralamaya adadı. Günümüzde ise gelişmiş gözlem araçları sayesinde, artık araştırmalar çok daha kolay şekilde yapılabiliyor.

Kurulan gözlemevleri, yüksek teknolojili gözlem araçları ve geliştirilen tahmin modelleriyle ileri tarihli gök olaylarını tahmin etmek artık hiç de zor değil. Peki 2019 yılında bizi hangi gök olayları bekliyor? Gelin birlikte bu yıl gökyüzünün bize sunmaya hazırlandığı gök olaylarına birlikte göz atalım.

Not: Listede yer alan bütün olayları çıplak gözlerle görmek mümkün. Türkiye'den görülemeyecek olayları için gerekli açıklamaları da altlarında belirttik.

27 Şubat: Merkür’ün en büyük doğu uzanımı

Merkür’ü çıplak gözle görebilmek için en ideal zaman olacak 27 Şubat akşamında, Güneş’in batışı sırasında batıya doğru bakarak Merkür’ü görebilirsiniz.

20 Mart: Mart ekinoksu

Güneş’in tam olarak ekvatorun hizasından doğacağı 20 Mart gününde, gece ve gündüz süreleri eşitlenmiş olacak. Ayrıca 20 Mart, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın ilk günü olurken, Güney Yarımküre’de de sonbaharın ilk günü olacak.

22 Nisan: Lyrid (Lir) Göktaşı Yağmuru

1861'de keşfedilen C/1861 G1 Thatcher Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu göktaşı yağmurunda, saatte ortalama 20 göktaşı gözlenecek. Lyrid Göktaşı Yağmuru, ülkemizden de gözlemlenebilecek.

4-5 Mayıs: Eta Aquarid Göktaşı Yağmuru

Saatte yaklaşık 60 meteorun gözlemleneceği Eta Aquarid Göktaşı Yağmuru, ülkemizde 4 Mayıs gecesinden başlayarak 2 gece boyunca gözlemlenebilecek. En net gözlemin Güney Yarım Küre'de yapılacağı Eta Aquarid Göktaşı Yağmuru’na, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçalar sebep oluyor.

18 Mayıs: Mavi Ay

Ortalama 2.7 yılda bir gerçekleşen Mavi Ay olayı, Amerika kıtasından gözlemlenebilecek. Türkiye ise bu tarihte, gökyüzünde normal renginde bir dolunay görecek.

10 Haziran: Jüpiter, Dünya’ya en yakın konumunda

10 Haziran’da Dünya’ya en yakın konumuna gelecek olan Jüpiter, Haziran ayı boyunca geceleri çıplak gözle gözlemlenebilecek. 16 Haziran akşamı ise dolunay ve Jüpiter, görsel bir şölen oluşturarak fotoğraf çekmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.

21 Haziran: Haziran ekinoksu

Kuzey Yarım Küre’de yazın ilk günü, Güney Yarıküre’de kışın ilk günü olan 21 Haziran’da, ülkemizde en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanacak.

2 Temmuz: Tam Güneş Tutulması

Güneş'in korona olarak bilinen dış atmosferini görebilmemizi sağlayan Tam Güneş Tutulması, bu yıl 2 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Arjantin ve Şili’den net olarak gözlemlenebilecek tutulma, ülkemizden izlenemeyecek.

9 Temmuz: Satürn, Dünya’ya en yakın konumunda

Satürn’ün yılın diğer zamanlarından daha belirgin olarak gözlemlenebileceği 9 Temmuz akşamında, orta büyüklükte bir teleskop yardımıyla Satürn’ün halkalarını da görebileceksiniz.

16 Temmuz: Parçalı Ay Tutulması

Ülkemizden de net olarak gözlemlenebilecek tutulma, 16 Temmuz akşamı saat 21:43’te başlayacak. 00:30’da orta evresine varacak olan Parçalı Ay Tutulması, 03:17’de tamamlanmış olacak.

27-28 Temmuz: Delta Aquarid (Delta Kova) Göktaşı Yağmuru

Saatte ortalama 20 göktaşının gözlemleneceği Delta Aquarid (Delta Kova) Göktaşı Yağmuru, ülkemizde 27 Temmuz gecesinde gözlemlenmeye başlayacak. 28 Temmuz sabahına doğru aktivitesini arttıracak göktaşı yağmuru, 28 Temmuz gecesi son bulacak.

12-13 Ağustos: Perseid (Perse) Göktaşı Yağmuru

17 Temmuz'dan 24 Ağustos’a kadar devam edecek gök taşı yağmurunun en aktif olduğu tarih 12 Ağustos olacak. 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu Perseid Göktaşı Yağmuru sırasında, saatte ortalama 60 parlak göktaşı gözlemlenebilecek. Perseid Göktaşı Yağmuru, ülkemizde de şehir ışıklarının az olduğu bölgelerden gözlemlenebilecek.

23 Eylül: Eylül ekinoksu

Güneş’in ikinci kez tam olarak ekvator hizasından doğacağı ve gece gündüzün eşitleneceği tarih olan 23 Eylül, Kuzey Yarıküre'de sonbaharın ilk günü ve Güney Yarıküre'de ilkbaharın ilk günü olacak.

6-10 Ekim: Draconid Göktaşı Yağmuru

1900 yılında keşfedilen 21P Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçaların sebep olduğu Draconid Göktaşı Yağmuru, 6-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve en aktif olduğu tarih 9 Ekim olacak. Saatte ortalama 10 göktaşı gözlemlenecek göktaşı yağmuru, ülkemizden de izlenebilecek.

21 Ekim: Orionid Göktaşı Yağmuru

2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Orionid Göktaşı Yağmuru’nun aktivitesinin en yüksek olduğu tarih 21 Ekim olacak. Ülkemizden de izlenebilecek göktaşı yağmuru, saatte ortalama 60 adet göktaşının geçişine sahne olacak.

11 Kasım: Merkür’ün Dünya ve Güneş arasından geçişi

2039 yılına kadar bir daha gerçekleşmeyecek nadir geçiş, ülkemizden 15:35’te gözlemlenmeye başlayacak. Güneşin üzerinde siyah bir nokta gibi görünecek Merkür’ün geçişi sırasındaki gözlemler, 21:04’te son bulacak.

17-18 Kasım: Leonid Göktaşı Yağmuru

Saatte ortalama 15 meteor gözlemi yapılabilecek Leonid Göktaşı Yağmuru, 6-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve 17 Kasım tarihinde maksimum aktivitesine ulaşacak.

13-14 Aralık: Geminids (İkizler) Göktaşı Yağmuru

Saatte ortalama 15 göktaşının gözlemleneceği Geminids Göktaşı Yağmuru, ülkemizden de izlenebilecek.

22 Aralık: Aralık ekinoksu

Kuzey Yarıküre'de kışın ilk günü ve Güney Yarıküre'de yazın ilk günü olacak 22 Aralık tarihinde, ülkemizde en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanacak.

26 Aralık: Halkalı Güneş Tutulması

Ülkemizden gözlemlenemeyecek Halkalı Güneş Tutulması, ülkemiz saatiyle 26 Aralık sabahı saat 05:29'da başlayacak ve 11:05’te son bulacak.

2019’da yaşanacak gök olaylarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Listeye bakılırsa bu yıl, ülkemizden gözlemlenebilecek gök olaylarının sayısının çokluğuyla gözlem yapmaktan keyif alanları sevindirecek gibi görünüyor. Deneyimlerinizi biraz daha profesyonel hale getirmek için belki de bir teleskop edinebilirsiniz. Uzay ve gök olayları hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)

Kaynakça: Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, Tübitak, Seasky