2018 model E-Tron SUV ile piyasaya hareketlilik katan, sanal yan aynalar ve premium ses sistemi gibi enteresan yeniliklerle karşımıza çıkan Audi, 2019 modeliyle de müşterilerini memnun edeceğe benziyor.

Audi'nin 2018 modeliyle büyük ilgi toplayan elektrikli SUV aracı E-Tron'un 2019 modeli, San Fransisco'da düzenlenen basın lansmanıyla duyuruldu. Audi'nin alışılmış lüks dizaynını elektrikli araçların 'yeşil taşımacılık' prensibi ile birleştirecek olan Audi E-Tron, 2019'un ortalarına doğru piyasaya çıkmış olacak.

Aracın genel görünüşü klasik Audi şıklığını ve 'sertliğini' yansıtıyor. Aracın aynalarının dış kaplamasında kullanılan küçük detaylar, ızgara ve farların keskin hatları ise aracı daha bir lüks göstermiş gibi. Audi'nin belirttiğine göre E-Tron, 0-100 km'ye 5.5 saniyede çıkabilecek ve maksimum 200 km/s hıza ulaşabilecek.

Aracın en göze çarpan özelliklerinden biri de dört aşamalı elektronik dengeleme modu oluyor. Bu sayede aracın modunu 'spor' ile 'off road' modlarının da bulunduğu dört farklı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Audi, 95 kWh batarya kullanılan araç için 160.000 kilometre ve 8 yıla kadar garanti desteği sunuyor.

Tıpkı kardeşi Audi E-Tron 2018 gibi tamamen 'otonom' bir sürüş deneyimi sunmasa da 2019 model Audi E-Tron'un yol asistanları ve otonom güvenlik önlemleri daha sağlam olacak. ABD'de Premium Plus modeli 74.800 dolardan, Prestige modeli ise 81.300 dolardan satışa sunulacak. Henüz net bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da 2019'un ikinci yarısında aracın yollara indirileceği belirtildi.