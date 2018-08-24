2019'un ikinci çeyreğinden itibaren asfaltları yakacak olan yeni BMW Z4 nihayet görüldü. Araç ile ilgili şu an için detaylı bilgi bulunmasa da neyle karşılaşacağımızı biliyoruz.

Otomobil severlerin uzun süredir merakla beklediği 2019 BMW Z4 nihayet ortaya çıktı. M40i ve 30i olmak üzere iki farklı versiyon ile piyasaya çıkacak olan yeni BMW Z4, 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren galerilerin en parlak köşelerinde yerlerini alacak.

First Edition olarak adlandırılan Z4 M40i, Frozen Orange Metallic adlı kırmızı rengi ile adeta ateş saçıyor. Otomobil, alışık olduğumuz standart BMW tasarımını farlarından çamurluklarına kadar yansıtıyor olsa da daha dinamik tasarımlı olduğu söylenebilir.

Z4 M40i, tasarımı kadar motoruyla da dikkat çekiyor. 340 beygirlik 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru bulunan araç, 0’dan saatte 100 kilometre hıza 4.6 saniyede çıkabiliyor. Araç ayrıca adaptif amortisörler, M Sport frenler ve elektronik olarak kontrol edilen arka diferansiyele de sahip olacak.

Tamam, yeni BMW Z4 motor ve tasarım olarak sınıfı geçmeyi başardı. Peki iç mekan nasıl? Bir HUD ekran, dijital gösterge paneli, geniş bilgi eğlence ekranı ve klima ekranı bulunan araç, teknolojik anlamda sürücünün tüm beklentilerini karşılıyor. Ayrıca orta konsolda, bilgi eğlence sistemini kontrol etmek, sürüş modunu ve vitesi değiştirmek için butonlar bulunuyor.