Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, bu yıl kapılarını 7 Mart’ta ziyaretçilerine açıyor. Otomotiv endüstrisinin devleri, fuar için son hazırlıklarını yaparken; biz de Cenevre’de karşımıza çıkacak otomobilleri ve markaların fuar planlarını sizler için derledik.

Yalnızca günümüzün değil, geleceğin otomobillerinin de tanıtımına ev sahipliği yapan Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlamasına oldukça az bir zaman kaldı. Her sene Mart ayında İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen fuar, bu yıl elektrikli araçların ve şaşırtıcı konsept otomobillerin öne çıkacağı bir etkinlik olacak gibi görünüyor. Gelin otomotiv endüstrisinin devlerinin 2019 Cenevre Otomobil Fuarı planlarına birlikte göz atalım.

Honda:

Elektrikli otomobil pazarında adından söz ettiren otomobiller üretmek isteyen Honda, 2017 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Urban EV ile yakaladığı başarıyı e Prototype’ı tanıtarak devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde e Prototype’ın ön panel ve eğlence sistemine ait görseller paylaşılmış ve şehir içi kullanım için tasarlanan araç, otoritelerden tam not almıştı. Honda aynı zamanda, gelecek elektrikli araçları hakkındaki planlarını fuar boyunca ziyaretçilerle paylaşacak.

Audi:

Cenevre’de tamamen elektrikli Q4 e-Tron konsept aracıyla gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Audi, aynı zamanda elektrikli otomobil üretimi konusunda yapılan çalışmaları da ziyaretçilerle paylaşacak. Q5, A6, A7 ve A8 ile birlikte gelen yeni TFSI e PHEV güç aktarım sistemlerinin de tanıtılacağı fuarda, hibrit modellerde kullanılmaya başlayacak “EV”, “Auto” ve “Hold” modlarının detayları ziyaretçilere aktarılacak.

Peugeot:

Peugeot 208, Peugeot e-208 ve Peugeot 508’i Cenevre’de görücüye çıkaracak olan Peugeot, özellikle e-208 modeliyle başlanan elektrikli araç çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşacak. Cenevre’de ilk kez sahneye çıkacak olan Peugeot 508 konsept aracı, fuarın en merak edilen otomobillerinden biri olacak gibi görünüyor. Tasarım anlamında büyük yenilikler getirdiklerini belirten Peugeot yetkilileri, ziyaretçilerin Peugeot standından memnun ayrılacağından neredeyse emin.

Citroen:

1919’da Fransa’da kurulan Citroen, bu sene 100. yılını kutluyor. Bu özel yıl için 2 konsept araç üreten şirket, bunlardan Citroen Ami One’ı Cenevre’de sergilemeye hazırlanıyor. 2 kişilik ilginç tasarımıyla dikkat çeken Ami One, fuardaki diğer birçok araç gibi tamamen elektrikli olma özelliğini taşıyor. Citroen’in diğer konsept aracını da yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir fuarda tanıtması bekleniyor.

BMW:

Tamamen yeni teknolojiyle donatılmış 2019 model 7 serisini Cenevre’de sergilemeye hazırlanan BMW, 7 serisinin hem tasarım hem de performans anlamında ziyaretçilerden tam not alacağından emin. Genişletilmiş ön ızgarasıyla ve eski modellere göre daha ince farlarıyla dikkat çeken 7 serisi, fuarda hibrit ve benzinli versiyonlarıyla yer alacak.

Mercedes-Benz:

Cenevre’ye 4 yeni modelle gelecek olan Mercedes; Mercedes CLA Shooting Brake, makyajlanmış yeni Mercedes GLC, elektrikli Mercedes EQV ve hibrit Mercedes-AMG GLE 53’ü fuarda ziyaretçilerle buluşturacak. Sportif tasarımlarıyla öne çıkan otomobillerden en dikkat çekeni, muhtemelen tamamen elektrikli konsept araç Mercedes EQV olacak.

Ferrari:

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, 488 GTB'nin yerini alacak F8 Tributo’yu Cenevre’de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 710 beygir gücündeki 3,9 litrelik çift turbolu V8 motoruyla saatte 320 km hıza ulaşabilen F8 Tributo, şüphesiz ki bu yılki fuarın en dikkat çeken araçlarından biri olacak.

Renault:

Bursa’da üretimi tamamlanan 5. nesil Renault Clio, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek araçlardan biri olacak. 1,3 litrelik turbo şarjlı dört silindirli motora ek olarak yenilenmiş 0,9 litrelik üç silindirli turbo şarjlı bir motora sahip olacak yeni Clio, 48 V güç aktarım sistemi ve yenilenmiş yarı otonom sürüş sistemi gibi güncellemelerle birlikte gelecek.

Toyota:

Geçtiğimiz günlerde Detroit Otomobil Fuarı’nda Supra’yı tanıtan Toyota, bu aracın Avrupa lansmanını Cenevre’de gerçekleştirecek. Spor otomobil deyince akla ilk gelen modellerden olan Supra, 335 beygir gücündeki 3,0 litrelik turbo şarjlı motoruyla saatte 250 km hıza ulaşabiliyor. Japon üretici aynı zamanda Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modellerini de Cenevre’de ziyaretçilerle buluşturacak.

Volkswagen:

Elektrikli otomobil üretimi için büyük yatırımlar yapan Alman üretici Volkswagen, Cenevre’de ID. Buggy ve T-Roc R modellerini görücüye çıkaracak. Özellikle tamamen elektrikli versiyonuyla otomotiv dünyasına geri dönen konsept araç Dune Buggy, fuarın en dikkat çeken araçlarından biri olacak. 296 beygir gücündeki 2,0 litrelik motoruyla öne çıkan Volkswagen T-Roc R da ziyaretçilerin Cenevre’deki favori SUV’lerinden biri olabilir.

Otomobillere ilgi duyanların merakla beklediği Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni otomobilleriyle karşımıza çıkacak üreticilerin planlarını sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Fuarın ilk etapta 5 Mart’ta basın tanıtım günleriyle başladığını ve 7 Mart’tan itibaren normal ziyarete açık olacağını ekleyelim.

Sizce 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na hangi otomobil üreticisi damga vuracak? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Fuarı ilk gününden itibaren anbean takip ederek gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın :)