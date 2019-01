2019’da 5G Telefon Almak İçin Neden Acele Etmemelisiniz?

Cep telefonu operatörleri ve cihaz üreticileri için 5G oldukça önemli ve 2019 yılının gözde hizmeti olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki 5G telefonlar çıkar çıkmaz bir tane almak ne kadar mantıklı?

5G teknolojisinin bu yıl kullanıma açılması bekleniyor. 2018 yılının sonlarında denemeleri başlayan bu yeni iletişim teknolojisi ile kablosuz bağlantıda ve mobil veri aktarımında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Teknolojik ürünlerin bir yaşam döngüsü vardır. Bu döngüde artık Ar-Ge kısmı büyük oranda geride kaldı ve teknolojinin ne kadar başarılı olacağını belirleyecek yaşam döngüsüne giriyoruz. Burada iş ilk olarak, innovator olarak adlandırılan ve risk almayı seven, teknolojiyle ilgili kitleyi çekmeye dayanıyor.

Bütün teknolojilerin bir anlaşılma süreci olur. Bunun yanında tasarım ile kullanım arasında da farklılıklar olur. Teknolojiler her zaman istenildiği gibi kullanılmaz, beklentileri karşılayacak şekilde yeniden ve yeniden şekillendirilir. Innovator adı verilen müşteri grubu ise yeni teknolojilere hemen adapte olur. Finansal olarak sıkıntısı olmayan, yaşça oldukça genç, risk almayı seven ve en üst sosyal sınıfta yer alan bireylerden oluşan bu grup, bir ürünün büyüme sancılarıyla boğuşmayı seven tüketicilerden oluşur. Haliyle de yeni 5G teknolojisi ile ilgilenmesi gereken ilk grup da bu grup olacaktır.

Bataryası uzun süre dayanan, her yerde çeken ve makul fiyatlı bir 5G telefon için ise bir yıl kadar daha beklemek gerekiyor. Şirketleri yönlendirip sorunların çözümüne ortak olacak maddi ve manevi güce sahip olmayan kişilerin, 5G teknolojisine sahip telefonları ürünler çıkar çıkmaz alması anlamsız ve faydasız olacaktır. Bu aslında doğal bir döngüdür. 3G ve 4G için de benzer bir sürecin yaşanmışlığı var.

5G telefonlar almadan önce iki defa düşünmek için birden fazla sebep var.

5G Telefonlar Daha Büyük Olacak

Telefon ekranları büyüdükçe daha ince bileşenler kullanıp onları yaymaya başladık ki telefonlarımız hala cep telefonu olarak kalsın, cebimize sığsın. iPhone Xs Max, Ericsson A1018 kalınlığında olsaydı kimse almazdı. Hızlı bir 5G bağlantısı için şu anda daha büyük antenler kullanmak zorundayız. Ayrıca daha hızlı bağlantı demek daha hızlı eriyen batarya demek. Bu yüzden pil de daha büyük olmak zorunda. 5G teknolojisine sahip küçük bir telefon arayanların şu anda pek şansı yok. 5G modeller ortalamada 4G modemlerin iki katı büyüklükte. Haliyle, telefonu daha da büyütmemek için ikinci stereo hoparlörü gibi parçaları kaldırmaları riski var.

5G Telefonlar Daha Pahalı Olacak

Yeni teknoloji, yapılmış çok araştırma-geliştirme masrafı var. Şu anda piyasada rakibi pek yok. İlla ki satılacağı belli. Piyasanın kaymağını yiyecek olan 5G sadece bu yüzden pahalı değil.

Daha büyük telefonlar genellikle daha pahalı oluyorlar. Yeni gelecek olan iletişim teknolojisinin ise kendine yer bulması beklenen telefonlar, amiral gemisi olarak tabir edilen telefonlar olacak. Bu durumda da yeni teknolojiyi ancak ikinci el araba parasına alabileceğimiz telefonlarda göreceğiz. Her büyük yenilik ve atılımın da telefon fiyatlarına yansıdığını düşünürsek, yeni amiral gemisi telefon fiyatları Elon Musk’ın Falcon füzeleri gibi yükselebilir.

Daha Zayıf Pil Ömrü

Qualcomm ve Verizon öyle düşünmese de daha hızlı bağlantı ve daha fazla elektrik tüketen, daha büyük modem demek daha kısa pil ömrü demek. Şu anda kullandığımız teknoloji olgunluk döneminde ve 4G bağlantıyı en uygun hale nasıl getirebileceğini bütün üreticiler ve operatörler biliyor. Lityum-iyon pilleri yıllardır kullanıyoruz ve sonuç? Sabah tamamen şarj ettiğimiz telefon akşamı çıkarmakta zorlanıyor. 5G’nin bundan daha iyi bir performans vereceği günler gelecektir ama o günler 2019 yılında gelmeyecektir.

Eski 4G/LTE bağlantılar için de çoklu radyolar gerekiyordu. Zamanla hem fiziksel teknoloji hem de yazılım kusursuz hale geldi. Akıllarda ise ilk nesil 4G telefonların bataryayı su gibi içmesi kaldı.

Qualcomm ve operatörler istedikleri kadar 5G’nin optimal durumda piyasaya çıkacağını iddia etsinler, bunun gerçekleşme ihtimali Masomo’nun hem Webrazzi ödüllerini hem de O Ses Türkiye’yi aynı anda kazanma ihtimali kadar az. (Webrazzi ödüllerinde oy verdiniz mi? O zaman sizi kısa bir süreliğine şöyle alalım)

5G Altyapısı Yok

Hadi 5G destekli telefon aldınız, telefonunuzda 5G olması için bir sürü de para verdiniz. Ülkemizde 5G altyapısı 2021’de ticari hale gelecek, altyapı kurulumu ise 2023’te tamamlanacak. Aldığınız telefonun özelliğini kullanmak için en az 2 yıl beklemeniz lazım. Türkiye'deki kullanıcıların telefon değiştirme hızı hiç de azımsanacak gibi değil. İnsanlarımızın %39’u 2, %44’ü 3 yıl içerisinde telefon değiştiriyor. Her on kişiden 4’ü 5G telefonunun 5G özelliğini kullanmadan değiştirecek yani.