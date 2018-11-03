Apple Yeni Bir Face ID Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Sınırsız ekranı hayatımıza sokmasıyla beraber Apple, ön tarafta bulunan parmak izi okuyucusunu kaldırmış ve onun yerine yüz tanıma teknolojisi Face ID'yi duyurmuştu.

Apple iPhone X ile hayatımıza giren Face ID (yüz tanıma) teknolojisi, parmak izi okuyucusunun yerini almıştı. 2 yıldır Face ID teknolojisini kullanan Apple, 2019 yılında çıkacak iPhone'larda ve 2020 yılında çıkacak iPad'lerde yeni bir Face ID teknolojisi kullanacak.

TF Uluslararası Menkul Değerler'den Ming-Chi Kuo'nun analizine göre Apple; yeni nesil Face ID teknolojisinin daha karanlık ortamlarda bile kusursuz çalışmasını sağlayacak geliştirmeler yapıyor. Yeni Face ID teknolojisinin iPad'lere 2019'un sonunda veya 2020'nin başında geleceğini belirten Kuo, yeni nesil Face ID'nin Apple'ın yeni 3 boyutlu modelleme teknolojisi "ToF"u (Time to Fly - Uçma Zamanı) içereceğini de belirtti.

2019'da çıkacak yeni nesil iPhone'ların da bu seneki gibi 2 OLED ve 1 LCD olmak üzere üç çeşit olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda analist Ming-Chi Kuo yakın zamanda, düşük fiyatlı bütçe modeli yeni bir iPad Mini'nin çıkmasını bekliyor.