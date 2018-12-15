2019'da Karşımıza Hangi Arabalar Çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan farklı birçok markanın, yeni modelleri 2019 yılında yollardaki yerlerini almaya başlayacaklar. Hevesle beklenen bu araçların kimisi teknik anlamda, kimisi de estetik olarak değişiklere uğramış gözüküyor.

Hafta sonları otomobil meraklıları için keyifle beklenen günlerdir. Kimisi arazilerin yolunu tutar, kimisi pistlerin, kimisi yolların. Bazıları da bu soğuk havalarda, sıcak evlerinden dünyadaki son gelişmeleri takip edip, görsel bir şenlik yaşamayı ve bilgi dağarcıklarını genişletmek ister. Çoktan kendini dışarı atmış kişiler için birşey yapamayız fakat henüz evlerinde olan takipçilerimiz için, bu haftanın güzel bir derlemesi karşınızda.

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Aston Martin Valkyrie'nin 6.5-litre V-12 motoru herkesi kendine hayran bırakmıştı. Çoğunlukla otomobil markalarının turbo şarjlı motor üretimine geçmeye başladığı bu zamanlarda, atmosferik motor sesini duymaya hasret kalmıştık. Eski Formula 1 araçlarının seslerini andıran motoruyla, 1000 beygir güç üretecek olan araç, kulakların pasını silerek, önümüzdeki yıl yollarda olacak.

Yine geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan McLaren Spider 720S'in üstü açık versiyonu, hayranlarından tam not almıştı. Teknik anlamda da oldukça üstün özelliklere sahip olan otomobil, tam bir estetik harikası.

Audi e-tron neredeyse showroomlarda yerini almaya hazır halde bulunuyor. Test sürüşlerinden de olumlu notlar alan araç, elektrikli SUV konseptinde kendine iyi bir yer edinecek gibi gözüküyor.

Spor araç tutkunlarının vazgeçilmez markası BMW, en çok satılan modeli olan 3 serisinin yeni versiyonuyla 2019 senesinde yollara çıkacak. Araç test sürüşlerinde yol tutuşu ve performans özellikleri bakımından yüksek notlar alırken, tasarım açısından da, her zamankinden çok daha agresif ve çekici gözüküyor.

Yenilenen araçlardan bir başkası da, Porsche Macan SUV oluyor. Tasarım olarak çok büyük farklılıkların göze çarpmadığı yeni Macan, 348 beygirlik güç üretecek yeni bir motorla güncellenmiş.

Özellikle Amerika'da dev SUV'lar arasında liderlik koltuğunu hiç bir zaman bırakmayan, General Motors'un Escalade'si, yeni yüzüyle piyasaya çıkacak. Henüz gerçek tasarımları sır gibi saklanan aracın tasarımı konusunda net bir bilgi yok. Teknik anlamda yapılan değişikler ile, araçta bağımsız arka süspansiyon sunulacak. Ağırlık anlamında hafiflemesi planan dev SUV'un, çok daha konforlu bir sürüş sunması bekleniyor.

Yeni yıl, otomobil tutkunları için dolu dolu bir sene olacak gibi gözüküyor. Bizlerde çok yakın zamanda bu güzel makineleri yollarda görebilmek için hevesle beklemekteyiz.