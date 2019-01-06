2019'da Piyasaya Sürülecek iPhone'un Prototip Görüntüleri

2019'da piyasaya sürülecek telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de bu sene piyasaya sürülecek yeni iPhone hakkında bir görüntü paylaşıldı. Yeni iPhone'un özellikle arka kamerası, çok konuşulacağa benziyor.

Android cephesinde her gün farklı bir akıllı telefon sızıntısı gelirken, 2019 yılında piyasaya çıkacak yeni iPhone hakkında yapılan paylaşımlar oldukça az sayıda. Sızıntıların güvenilir ismi Onleaks, Hindistan'în teknoloji haber platformu Digit.in ile güçlerini birleştirerek iPhone cephesindeki sessizliğe son verdi. Onleaks tarafından paylaşılan yeni görsellerde, 2019'da piyasaya sürülecek iPhone'un prototipleri görüntülendi.

Özellikle iPhone'un arka kamera setinin gösterildiği görsel, oldukça dikkat çekiyor. Kare bir çerçeve içine yerleştirilmiş 3 arka kamera, birbirlerine çapraz olacak şekilde konumlandırılmış. Onleaks, paylaşımı ile birlikte paylaştığı notta, bu tasarımın "Mühendislik Doğrulama Testi" (EVT) esnasında görüntülendiğini, dolayısıyla yeni iPhone'un kesin tasarımının böyle olmayabileceğini iletti.

Yeni iPhone'un tasarımının, EVT'den sonra gelecek "Tasarım Doğrulama Testi" (DVT) ve "Üretim Doğrulama Testi" (PVT)'nin ardından sonra kesinleşeceğini açıklayan Onleaks, bu görsellerin kesin tasarım olmasa bile, temel özellikleri yansıttığını belirtti.

iPhone'larda 3 kamera kullanılacağı iddiası, daha önce de konuşulan bir konuydu fakat tasarımının böyle olacağını kimse beklemiyordu. Yeni iPhone'un son hali verilmeden, bu tasarım değiştirilebilir.

Kameraların bu şekilde konumlandırılmış olması, işlevsellik sebebiyle yapılmış bir hamle gibi duruyor. 3 kamera, derinlik farkı yaratmak için resimde olduğu gibi birbirinden ayrı şekilde konumlandırılmış olabilir. Ayrıca resimde paylaşılan 3 kameradan biri, derinlik sensörü olabilir.

Apple'ın 2019 yılında da daha önce yaptığı gibi 3 model programına devam etmesi bekleniyor. Yeni iPhone modelinin isminin iPhone 11 olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Onleaks, geçtiğimiz yıl da 2018 iPad Pro'nun tasarımını önceden takipçileriyle paylaşmıştı. Kaynağın güvenilirliği dikkate alındığında yeni iPhone modelleri, paylaşılan şekilde piyasaya çıkabilir.