2019 iPhone'larda Süper Hızlı Wi-Fi Özelliği Kullanılabilir

2019'da tanıtılacak telefonlar hakkında bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre bu yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre %30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Akıllı telefonların özelliklerini resmi açıklamadan önce öğrenmemizi sağlayan sızıntılar, kimi zaman teknoloji uzmanları tarafından paylaşılırken kimi zaman da yatırım analistleri tarafından duyuruluyor. Aldıkları duyumları müşterileriyle paylaşarak yatırımlarına yön veren analistler, bugün de yeni iPhone ve Galaxy serisi hakkında bir notu müşterileriyle paylaştı.

2019'da piyasaya sürülecek iPhone ve Galaxy serisi telefonların Wi-Fi 5'ten daha hızlı olan Wi-Fi 6 özelliğine sahip olacağını iddia eden Barclays analistleri, yatırımcıları Apple ve Samsung'a yatırım yapmaya yönlendirdi. Bilindiği gibi Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e göre daha hızlı olmasının yanı sıra bir bölgedeki birçok cihazın aynı anda kablosuz bağlantı kurmasına da imkan tanıyor.

1 GHz ve 5 GHz bantlarına ek olarak 2.4 GHz bandında da çalışacak olan Wi-Fi 6, bu bantlarda iletişim kuran telefonlar, tabletler ve diğer donanımlarla da iletişime imkan sağlayacak. Kablosuz iletişim kuran cihazları sertifikalandıran ve yeni standartları belirleyen Wi-Fi Alliance, henüz Wi-Fi 6'nın son halini resmi olarak açıklamadı fakat yeni nesil kablosuz iletişim sisteminin çıkış tarihinin 2019 olduğunu resmi sitesinden daha önce duyurmuştu. Bu da yeni iPhone'larda Wi-Fi 6 özelliği olacağı iddiasını güçlendiriyor.

Bu yıl satışa çıkacak iPhone hakkında orataya atılan tek iddia, Wi-Fi 6 özelliği değil. Resmi kanallardan doğrulanmasa da, yeni iPhone'un kamera sayısının 1 artacağı konuşuluyor. Ayıca 2019 iPhone'un daha küçük bir çentiğe ve daha hızlı bir Face ID sistemine sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu bilgilerin doğru olup olmadığını, Apple'ın resmi açıklamasından sonra öğreneceğiz.