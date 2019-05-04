Playstation 4’te Oynayabileceğiniz Star Wars Oyunları

Yıl 2019 oldu ancak yeni bir Star Wars oyununa başlamak için hiçbir zaman geç değil. İşte karşınızda Playstation 4'te oynayabileceğiniz en güzel Star Wars oyunları.

İster tarih 4 Mayıs olsun ister başka bir gün, yeni bir Star Wars oyununa başlamak için hiçbir zaman geç değil. Playstation 4’te şu an bir avuç denilebilecek Star Wars oyunu var ancak oynayabileceğiniz birkaç klasik oyun da mevcut.

LEGO Star Wars: The Force Awakens

LEGO oyunları çocuklar için oldukça uygun bir içerik. İşin içine Star Wars’da dahil olduğu zaman tadından yenmez oluyor. Hem eğlenceyi hem de galaksinin heyecanını doruğunda yaşayabileceğiniz bir tecrübe olan LEGO Star Wars: The Force Awakens, Playstation Store’da 259 TL.

Star Wars Battlefront

Sadece çok oyunculu modu olan Battlefront, Battlefield'ı geliştiren DICE stüdyosundan geliyor ve savaş alanı atmosferini Star Wars evreninde en iyi şekilde yaşayacağınızı temin edebiliriz. Star Wars Battlefront, Playstation Store'da şu an da 100 TL.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Listeye henüz çıkmamış bir oyunu eklemek mantıksız gibi görünse de eklemeden edemedik zira Fallen Order çok iddialı geliyor. Hatta şu ana kadar en çok beklenti oluşturan Star Wars oyunu diyebiliriz. Jedi mültecisi Cal Kestis'i oynadığınız oyunda geri kalan Jedi'ları avlayan imparatorluktan kaçıyorsunuz. Oyunu Playstation Store'dan ön sipariş etmek istiyorsanız fiyatı şu an 399 TL.

Star Wars: Jedi Starfighter

Gelelim klasiklere; grafik olarak sizi tatmin etmeyecek olsa da Jedi Starfighter, CIS uzay gemilerini avladığınız süre boyunca size güzel bir nostalji yaşatacak. Oyun ilk olarak Playstation 2'ye çıkmıştı ancak buna rağmen oynanışı oldukça tatmin edici. Eğer almak isterseniz, oyun Playstation Store'da 44 TL.

Pinball FX3 - Star Wars Pinball

Hem efsaneleşen Pinball oyununu oynamak hem de Star Wars evreninde geçmesini istiyorsanız, isteğiniz gerçekleşiyor. Pinball serüvenini Star Wars temasıyla sunan Pinball FX3, nostaljiyi sizlere fazlasıyla yaşatacak. Birbirinden farklı Star Wars bölümlerine sahip olan Pinball FX3'te eminiz ki kendinize uygun olanı bulacaksınız.

Şu an için Playstation 4'te Star Wars esintisini en iyi hissedebileceğiniz oyun Battlefront 2 ancak fiyatı biraz uçuk olduğundan ve sadece çok oyunculu bir oyun olduğundan bu listeye eklemedik. Birçok insanın heyecanla beklediği Star Wars Jedi: Fallen Order çıktığı zaman piyasayı domine etmesi oldukça muhtemel.