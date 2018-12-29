2019'da Telefon Kameralarından Neler Bekliyoruz?

Günümüzün orta seviye telefonları dahi görüntü işleme teknolojilerindeki yenilikler sayesinde birkaç sene öncesinin amiral gemilerini kamera konusunda geçmeye başladılar. Bu husustaki yarış devam ettikçe daha iyi şeylerle karşılaşacağımız aşikar; peki bunlar neler olabilir?

2018'in sonuna gelirken, bu senenin telefon kameraları için güzel bir yıl olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birden fazla lens, fotoğraf teknolojisindeki yazılımsal yenilikler ve yapay zeka kullanımı ise telefonların çektiği fotoğrafları oldukça iyi yerlere getirdi.

Hatırlayacak olursak Huawei P20 Pro sene başında DxOMark'ın yeni rekortmeni olmuş, Pixel 3'ün Night Sight'ı gece çekimlerine yeni bir bakış açısı getirmiş hatta Samsung, Galaxy A9'da 4 tane arka kameraya yer vererek bizleri oldukça şaşırtmıştı. Peki 2019'da bizleri neler bekliyor?

Daha çok piksel, daha çok lens

Eğer telefon kameralarının gereğinden fazla arttığını düşünüyorsanız, sizleri üzecek bir haberimiz var: kamera sayıları azalmayacak. Nokia'nın söylentilerini duyduğumuz 6 kameralı telefonu, LG'nin patentini aldığı 16'lı arka kamera kurulumu da bunların en güzel örneği.

Çözünürlük tarafında ise eskiye dönüp tekrar bir yarışa başlayacağız gibi duruyor. Honor ve Xiaomi 48 megapiksellik sensörleri cihazlarında kullanmaya hazırlanıyor. Her ne kadar megapiksel sayısı güzel reklam çalışmalarına yardımcı olsa da, fotoğrafı etkileyen ana faktör sensörün kalitesi.

Yazılımsal geliştirmeler, görüntü hesaplamaları ve yapay zeka

Yapay zekayı sıklıkla duyduğumuz son zamanlarda, üreticiler de makine öğrenmesini fotoğrafların işlenmesinde kullanmaya başladılar. Amaç daha gerçekçi -ya da bazı durumlarda göze daha hoş gözüken- fotoğraflara ulaşmak olsa da, yapay zeka şu an için o kadar gelişmiş değil.

Önümüzdeki günlerin en gözde "şeyleri" arasında yer alacak olan bu özelliğin daha da gelişmesi, Night Sight gibi teknolojilerin en basit telefonlarda bile yer alması ve portre modunun herkeste olması 2019'da beklediğimiz şeyler arasında.

3D sensörler ve Artırılmış Gerçeklik

Apple'ın son iki senedir iPhone'larda kullandığı Face ID teknolojisi gelecekte de kullanılacak olan sensörlerin bir habercisi. Hatta öyle ki, bunların kameralara uygulanmaması için herhangi bir sebep yok. Huawei'nin 3D fotoğraf çekebilen bir telefon için uğraşması, AR'ın da gelişmesi için atılıyor olan en büyük adımlardan.

Sonuç:

Eğer önümüzdeki yıl kendinize bir telefon alacaksanız, standart bir kameradan beklediğiniz her şeyin -hatta daha fazlasının- gerçekleşeceğine emin olabilirsiniz. 3 boyutlu fotoğraflar ve AR uygulamaları için biraz daha vakit olsa da, her şeyin bir başlangıcı olması gerek.