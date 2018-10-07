Devam filmlerini sabırsızlıkla beklediğimiz filmler mi dersiniz yoksa ilk kez çıkacak bombastik vizyon filmleri mi dersiniz... Hepsi ama hepsi 2019'da vizyonda.

Film ve diziler artık en popüler eğlence araçlarından oldular. Hatta bazı filmler öyle ikonik hale geldi ki milyonlarca hayran, her yıl devamının çıkmasını bekliyor. Zaten başarılı olan filmlerin ikincilerinin ve başarılı olacağı belli olan birçok filmin, önümüzdeki sene vizyona gireceğini biliyoruz. Üstelik, bu listede bahsedeceğimiz filmlerin hepsinde ünlü isimler oynamakta. Sizler için 2019'da vizyona girecek tamı tamına 11 filmi listeledik.

Glass

Vizyon tarihi: 18 Ocak

M. Night Shyamalan tarafından oluşturulmuş evrenin üçüncü filmi olan Glass, Unbreakable ve Split filmlerinin devam filmi niteliğinde olacak. David Dunn adındaki bir süper kahramanı, Elijah Prince (Mr.Glass) adındaki engelli bir teröristi ve çoklu kişilik bozukluğu olan Kevin adındaki üç adamı konu alacak olan bu filmde Mr. Glass ve Kevin eski düşmanlarıyla savaşmak için bir araya gelecekler.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya

Vizyon tarihi: 22 Şubat

Çocuklar ve yetişkinler tarafından sevilen fantastik animasyon filminin ikincisinde Hiccup ve Toothless, Light Fury adındaki gizemli birisiyle tanışacak. Ayrıca ejderhalarından vazgeçmedikleri sürece onları yalnız bırakmayacak olan acımasız ejderha avcılarıyla da karşı karşıya gelecekler.

Captain Marvel

Vizyon tarihi: 8 Mart

Eski Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu Carol Danvers, uçuşlarından birinde uzaylılarla karşı karşıya gelir ve süper güçler kazanır. Şimdi ise güçlerini iyice tanımalı ve kötü adamlarla mücadele edebilmek için kontrol etmeyi öğrenmelidir.

Godzilla: King of the Monsters

Vizyon tarihi: 31 Mayıs

Mothra, Rodan ve en büyük düşmanı 3 Başlı King Ghidorah ile çarpışan Godzilla yeniden ortaya çıktığında insanlık güçsüz kalacaktır.

Dumbo

Vizyon tarihi: 29 Mart

Eski sirk yıldızı Holt Farrier, yeni doğmuş bir fil yavrusuna bakıcılık yapmaktadır. Dumbo'nun kocaman kulakları olduğu için Holt'un iş arkadaşları onunla dalga geçerler ama bu filin uçabildiğini öğrendiklerinde işler değişir.

Captive State

Vizyon tarihi: 29 Mart

Chicago sokaklarında geçen bu filmde, 10 yıldır uzaylılar tarafından işgal edilmiş yerlerde yaşayan insanların hayatı anlatılmakta. Bu insanlar iki gruba ayrılmış; bazıları uzaylılarla iş birliği yapıyor, diğerleriyse buna karşı çıkıyor.

Shazam

Vizyon tarihi: 5 Nisan

Süper kahramanlarla alakalı olan bir başka hikaye daha: fakat bu daha komik ve daha az ciddi! Arkadaşını okuldaki zorbalardan koruyan ve sadece bir kelimeyi söyleyerek yetişkin bir süper kahramana dönüşebilen komik bir DC karakterinin hikayesi anlatılıyor.

Avengers 4

Vizyon tarihi: 3 Mayıs

2018'de çıkan Sonsuzluk Savaşı filminin devamı niteliğinde olan bu filmde Avengers ve GOTG (Guardians of the Galaxy) birleşecekler ve sonsuzluk eldivenini takan Thanos'a karşı savaşı sonlandıracaklar.

John Wick 3: Parabellum

Vizyon tarihi: 17 Mayıs

John Wick'in hayatını konu alan üçüncü filmde, oteldeki katliamdan sonra klanlar John'u avlamaktadır. John kaçmaya başlar ve sonunda gezegenin en korkunç katilleriyle karşı karşıya gelir.

IT 2

Vizyon tarihi: 6 Eylül

2019 sadece süper kahraman severler için değil ayrıca Stephen King severler için de iyi bir yıl olacak. Eylül'de popüler korku filmi olan IT'in ikincisini izleyeceğiz ve bu film Pennywise'ın yenilgisinden 27 yıl sonrasını anlatacak. Karakterler büyümüşlerdir ve hayatlarını yaşamaktadırlar fakat beklenmedik anda gelen bir telefonla hayatları alt üst olacaktır.

Joker

Vizyon tarihi: 4 Ekim

Ekim'de DC Evreninin en popüler kötü adamlarından biri hakkında olacak bir film izleyeceğiz. Arthur başarısız ve utangaç bir komedyendir. Uzun süre ayrı kaldığı Gotham'a geri dönmek zorunda kalır ve burada hayatına temiz bir başlangıç yapmak ister. Her şey iyi gidiyor gibi gözükse de Arthur, bu geri dönüşün o kadar da kolay olmayacağını anlayacaktır, zira geçmişindeki bir sır onu takip etmektedir.

2019 yılı muhteşem geçecek gibi gözüküyor. Zira hem DC filmlerinin bolluğu hem de en iyi oyunculara sahip filmler bunu anlamamız için yeterli bile. Bu mükemmel filmleri kaçırmamak için şimdiden takviminize ekleyin deriz.