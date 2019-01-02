Yıl hanesinde bir rakam daha değişti, 2019’a giriş yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mobil uygulama dünyasında büyük değişimler yaşanacak. Mobil Uygulama Reçetesi’nin bu haftaki bölümünde, farklı kategoriler altında 2019’da yıldızı parlayacak 10 uygulamayı seçtik.

Mobil cihaz kullanım alışkanlıklarımız değişiyor. Bu alışkanlıklarımıza entegre olan mobil uygulamalar, her zaman olduğu gibi başarılı işler ortaya çıkarıyorlar. Yaygın şekilde kullanılan uygulamalardan tutun, az sayıda kullanıcıya hitap eden uygulamarda bu değişmek ve gelişmek zorunda kalacaklar.

2018’i geride bıraktığımıza göre artık 2019’un trendlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Sizin için uzun uzun araştırmalar yapıp, her birisi farklı kategoride olan 10 mobil uygulama seçtik. Bu uygulamalar, yukarıda bahsettiğimiz değişimlere önceden ayak uyduran, öncü ve yenilikçi şirketler tarafından geliştirildiler. Kullanım amaçlarınıza göre, listede mutlaka işinize yarayacak bir uygulama bulacağınıza inanıyoruz.

Mint Browser:

Xiaomi tarafından tüm Android cihazlar için geliştirilen Mint Browser, mobil tarayıcı işinin bilgisayar dünyasından ne kadar farklı bir rekabet içerdiğini kanıtlar nitelikte. Zira henüz yeni bir uygulama olmasına rağmen hızlı, hafif ve firmaya göre güvenli bir internet deneyimi sunuyor.

Uygulamanın 2019 içerisinde kesinlikle daha çok insana ulaşacağını, belki de iOS sürümünün çıkacağını düşünüyoruz.

Google Duo:

Duo, zaten yapacağını 2018’de yaptı, görüntülü görüşme servisi olarak WhatsApp gibi güçlü rakipleri karşısında 1 milyar kullanıcı barajını aştı. 2019 boyunca Duo’nun daha fazla insan tarafından kullanılacağını söylemek mümkün. Zira ücretsiz ve internet üzerinden görüntülü görüşmek için en basit ve hızlı uygulamaların başında geliyor.

Buffer:

Eğer kişisel ya da kurumsal, birden çok sosyal medya hesabına sahipseniz, hepsini tek yerden yönetmek için Buffer’ı kullanabilirsiniz. Sosyal medyanın herkes için daha önemli hale geldiği bir çağa uyum süreciniz, böyle uygulamalarla kolaylaşıyor. Buffer, 2019 beklentileri en yüksek işlevsel uygulamalardan birisi olarak göze çarpıyor. Bunun en büyük nedeni, ücretsiz sürümünde kullanıcıları çok sınırlandırmaması.

Mojo:

Instagram gibi sosyal medya kanallarının önlenemez yükselişi, beraberinde güçlü bir alt pazarı da otaya çıkardı. Mojo, dikey formattaki Hikaye (Story) paylaşımlarınız için farklı düzenleme seçenekleri sunan bir mobil uygulama. Şimdilik sadece iOS desteği veren Mojo, önümüzdeki aylarda Android atağını yapacağa ve 2019 en iyi tamamlayıcı uygulamalarından birisi olacağa benziyor.

Mojo’nun yaptığı işi Adobe programlarında yapmak bazen saatlerinizi alabilir.

Google Lens:

Listedeki bir diğer Google uygulaması, aslında Google Asistan’ın büyük bir parçası olan Lens özelliği. Firmanın en yerinde kararı, bu hizmeti asistanıyla birlikte sunmaktı. Kamera üzerinden görsel arama yapmaya imkan veren bu yapay zeka harikası, Android cihazlardaki Asistan’a entegre durumda. iOS kullanıcıları App Store üzerinden Asistan uygulamasını indirerek Lens özelliğini kullanabilirler.

2019 yılı boyunca görsel aramanın yaygınlaşacağını söyleme işten bile değil.

Civilisations AR:

Mesele arttırılmış gerçeklik olduğunda, elbette çok fazla örnek sunabiliriz. Nitekim bu örnekler arasında en stabil olanı ve para kazanma amacıyla kullanıcıyı yormayan uygulama Civilisations AR. BBC’nin aynı isimli belgeselinden uyarlanan bu AR uygulaması, telefonunuzun kamerası aracılığıyla antik medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan kadim eserleri önünüze getiriyor.

AR uygulamaları için önümüzdeki haftalarda daha detaylı listeler hazırlayacağız. Nitekim Civilisations AR, bir başka 2019 trendi olacak “sanal müze” kavramına yeni bir bakış açısı getirdiği için listemizde yer alıyor.

Microsoft To-Do:

Micorost’un mobil dünyada işletim sistemi rakbetine girememesi, uygulama işine odaklanmasını sağladı. Firmanın her an Windows için yeni bir mobil platfom geliştirmesi mümkün. Microsoft To-Do gibi kişisel uygulamalar, iOS ve Android platfomlarında en iyi hale gelip, bu platfomda yerlerini alabilirler. Bizden Apple ve Google’a bir uyarı olsun.

To-Do, tek hesapla çok sayıda cihazdan erişilebilen, esnek bir yapıya sahip. Şimdiden diğer planlama uygulamalarına nal toplatmaya başladı.

Drops:

Dil öğrenimini yazılı içeriklerden uzaklaştırıp görsellik ve eğlence ikilisine odaklayan Drops, 31 farklı dili içeren zengin bir eğitim kütüphanesine sahip. Eğlenerek dil öğrenmek isteyen herkesin, sıkılmadan kullanabileceği yenilikçi bir uygulama olduğu söylemek mümkün.

Eğitim ve özellikle yabancı dil öğrenimi üzerine güçlü rakiplerinin üzerine gitmeye başladığını görüyoruz. 2019 boyunca Drops, daha geniş kitlelere hitap edebilir.

Twitch:

YouTube karşısında güçlü bir canlı yayın akış alternatifi olan Twitch, artık daha çeşitli yayıncılara ev sahipliği yapmaya başladı. Her seferinde bilgisayar üzerinden platforma bağlanmak zor, bu nedenle gittikçe stabil bir hale gele mobil uygulaması fazlasıyla kullanışlı.

Yayın ve içerik çeşitliliği arttıkça daha fazla insanın 2019 içerisinde Twitch kullanmaya başlaması muhtemel.

Instagram:

Listenin en tepesinde, 2018’deki inanması güç yükselişiyle Instagram var. Elbette kullanıyor olabilirsiniz, ancak böyle bir listede Instagram’a yer vermemek tuhaf kaçardı. Facebook bünyesinde geçtikten sonra yükselen Instagram, 2019 içerisinde Facebook’un kullanıcı sayısını geçeceğe benziyor.

Pazarlama, sosyal medya, haber alma gibi zaruri ihtiyaçların yeni merkezi Instagram olacak. Bir bakıma bütün dünyanın ziyaret edebildiği dijital bir AVM ya da sosyal merkez olarak düşünebiliriz.

2019'da elbette beklenmedik bir şekilde aradan sıyrılıp yıldızlaşan uygulamalar da olacak. Eğer sizin de kullandığınız ve daha çok insana ulaşacağını düşündüğünüz uygulamalar varsa, öneri olarak yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

Mobil Uygulama Reçetesi serimizin önceki listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: