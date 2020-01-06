2019'da tasarıma yön veren ülkeler belli oldu. Dünya Tasarım Sıralaması'nda (WDR) 2019 yılının en çok tasarım ödülü ve yarışması kazanan tasarımcılarına sahip ülkeleri açıklandı. Türkiye, listede 7. sırada yer aldı.

Yeni yılın gelişiyle birlikte Dünya Tasarım Sıralaması'nda (WDR) 2019 yılının en çok tasarım ödülü ve yarışması kazanan tasarımcılarına sahip ülkeleri açıklandı. A'Design Award and Competition tarafından düzenlenen sıralamada Türkiye, toplam 490 ödül ile 7. sırada yer aldı. Dünya Tasarım Sıralaması, ülkelerin uluslararası tasarım yarışmaları ve ödüllerinde kazandığı tasarım ödüllerinin sayısına göre belirleniyor.

Çin, 100'ü aşkın ülke arasında 1 numaraya yerleşti. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ilk 10 ülke, geçen yıla göre büyük ölçüde aynı kaldı, ancak Hong Kong ve Tayvan, sıralamada yükseldi. 2019'da listeye üç yeni ülke; Botsvana, Bahreyn ve Kosta Rika katıldı.

Türkiye, 14 Platin, 78 Altın, 124 Gümüş, 128 Bronz ve 146 Demir ödül kazanarak toplam 1646 puanla 7. sırada yer aldı. Ülkemiz adına en çok ödül kazananlar arasında Hakan Gürsu, Vestel ID Team, Bien Seramik Design Team, Sarp Yachts ve Anadolu Isuzu Design Team gibi tasarım öncüleri yer aldı.

A'Design Award and Competition; tasarım, mimari, teknoloji ve sanat alanında tasarımcıları ve tasarım odaklı şirketleri hedef alıyor. Daha iyi bir gelecek için kaliteli tasarımları ödüllendirerek reklamlarını yapıyor, tasarım eleştirmenlerinin ve interaktif medyanın ilgisini çekerek daha fazla tanınmalarına imkan sağlıyor. Dünya Tasarım Sıralaması'nda listeye giren ülkelerin tam listesine buradan erişebilirsiniz.