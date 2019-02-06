2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

Nisan ayında New York Auto Show’da sahibini bulacak olan Yılın Otomobili Ödülleri için adaylar belli oldu.

Her yıl yapılan Yılın Otomobili seçimlerinde 2019 yılının adayları belli oldu. Bu yıl da araçlar 6 kategoriye ayrılmış durumda. Her kategoride 5’er araç yarışırken Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kucaklamak için ise 10 otomobil rekabet edecek.

Son iki yıldır Dünyada Yılın Otomobili ödülünde ilkler yaşanıyor. Volvo bu ödülü ilk kez kazanırken Jaguar F-Pace de bu onura layık görülen ilk SUV araç olmuştu.

Otomotiv basınının önde gelen 86 isminden oluşan jürinin oluşturduğu listeler ise şu şekilde (alfabetik sıralı olarak):

Dünyada Yılın Otomobili

Audi E-Tron

BMW 3 Series

Ford Focus

Genesis G70

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Mercedes-Benz A-Class

Suzuki Jimny

Volvo S60/V60

Volvo XC40

Dünyanın Lüks Otomobili

Audi A7

Audi Q8

BMW 8 Series

Mercedes-Benz CLS

Volkswagen Touareg

Dünyada Yılın Performans Otomobili

Aston Martin Vantage

BMW M2 Competition

Hyundai Veloster N

McLaren 720S

Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe

Dünyada Yılın Yeşil Otomobili

Audi E-Tron

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Kia Niro EV

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

Audi A1

Hyundai AH2 / Santro

Kia Soul

SEAT Arona

Suzuki Jimny

Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı

Citroen C5 Aircross

Jaguar E-Pace

Jaguar I-Pace

Suzuki Jimny

Volvo XC40

5 Mart’ta yapılacak olan Geneva Motor Show’da finalist otomobillerin sayısı 3’e indirilecek. Büyük final ise New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nın açılış seremonisinde yapılacak. 17 Nisan’da yapılacak olan seremonide kazananlar da ilan edilecek. Mayıs ayındaki London Motor Show’da ise gelecek yılın ödül adayları görücüye çıkacak.

Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl 15. kez sahibini bulacak.