2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

Her yıl yapılan Yılın Otomobili seçimlerinde 2019 yılının adayları belli oldu. Bu yıl da araçlar 6 kategoriye ayrılmış durumda. Her kategoride 5’er araç yarışırken Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kucaklamak için ise 10 otomobil rekabet edecek.
Son iki yıldır Dünyada Yılın Otomobili ödülünde ilkler yaşanıyor. Volvo bu ödülü ilk kez kazanırken Jaguar F-Pace de bu onura layık görülen ilk SUV araç olmuştu.
Otomotiv basınının önde gelen 86 isminden oluşan jürinin oluşturduğu listeler ise şu şekilde (alfabetik sıralı olarak):
Dünyada Yılın Otomobili
- Audi E-Tron
- BMW 3 Series
- Ford Focus
- Genesis G70
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Mercedes-Benz A-Class
- Suzuki Jimny
- Volvo S60/V60
- Volvo XC40
Dünyanın Lüks Otomobili
- Audi A7
- Audi Q8
- BMW 8 Series
- Mercedes-Benz CLS
- Volkswagen Touareg
Dünyada Yılın Performans Otomobili
- Aston Martin Vantage
- BMW M2 Competition
- Hyundai Veloster N
- McLaren 720S
- Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe
Dünyada Yılın Yeşil Otomobili
- Audi E-Tron
- Honda Clarity Plug-In Hybrid
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Kia Niro EV
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- Audi A1
- Hyundai AH2 / Santro
- Kia Soul
- SEAT Arona
- Suzuki Jimny
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
- Citroen C5 Aircross
- Jaguar E-Pace
- Jaguar I-Pace
- Suzuki Jimny
- Volvo XC40
5 Mart’ta yapılacak olan Geneva Motor Show’da finalist otomobillerin sayısı 3’e indirilecek. Büyük final ise New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nın açılış seremonisinde yapılacak. 17 Nisan’da yapılacak olan seremonide kazananlar da ilan edilecek. Mayıs ayındaki London Motor Show’da ise gelecek yılın ödül adayları görücüye çıkacak.
Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl 15. kez sahibini bulacak.