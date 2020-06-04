2019 yılı dünyanın en çok kazanan CEO’ları sıralaması belli oldu. Bu zamana kadar listenin zirvesinde daima erkek CEO’lar yer alırken, ilk defa geçtiğimiz yıl bir kadın CEO, dünyanın en çok kazanan CEO’su oldu.

Equilar’ın, Associated Press için hazırladığı 2019 yılı en çok kazanan CEO’lar listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında, 2019 yılında 58.5 milyon dolar kazanan Advanced Micro Devices’ın (AMD) CEO’su Lisa Su yer aldı.

2019 yılında dünyanın en fazla kazanan CEO’su olan AMD CEO’su Lisa Su, AMD’den 1 milyon dolar sabit maaş alıyor. Su, 2019 yılında maaşının yanına 1.2 milyon dolarlık performans bonusunu da eklemeyi başardı. AMD’nin CEO’su bu iki kalemin yanına 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 52 milyon dolarlık şirket hisse primi de ekledi.

AMD CEO’su Lisa Su, başarılı kariyeriyle AMD’deki kazancını gün be gün artırmaya devam ediyor. Su’nun 2019 yılı için açıklanan kazancı, 2018 yılında AMD’den kazandığı miktarın tam dört katı.

İlk kez 2014 yılında AMD CEO’su olan Su, kendi kazancını artırmakla beraber AMD’nin kazançlarını da hızlı bir şekilde artırdı. Su’nun başarısını anlayabilmek için AMD hisselerinin 2014 yılından 2020 yılına kadar gösterdiği yükselişe bakmak yeterli olacaktır. 2014 yılında Lisa Su AMD’nin başına geçtiğinde AMD’nin hisseleri 3 dolar seviyelerindeydi. 2020 yılına geldiğimizde ise AMD’nin hisseleri 55 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD’li 500 şirketi kapsayan sıralamada birinci sırada Lisa Su yer alırken, listenin ikinci sırasında 2019’de 45.8 milyon dolar kazanan Discovery Inc’in CEO’su David M.Zaslav bulunuyor. Üçüncü sırada ise 45.5 milyon dolarlık kazancıyla Walt Disney’in CEO’su Robert A.Iger bulunuyor.