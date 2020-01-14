Sensor Tower, 2019'un son çeyreğinde ABD ve dünya genelinde en çok indirilen iOS uygulamalarını açıkladı. Listede başı çeken isim olan TikTok'un yükselişiyse gözlerden kaçmıyor.

Yeni yıla girmemizle birlikte geçtiğimiz yıla ait farklı türde veriler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kez karşınıza koyacağımız liste, 2019’un son çeyreğinde en çok indirilen iOS uygulamalarını içeriyor. Liste, ABD ve dünya geneli olmak üzere iki farklı bölgeyi ele alıyor.

Dünya geneli listesine bakacak olursak başı çeken ismin pek de sürpriz olmayan bir şekilde TikTok olduğunu görebiliyoruz. Eylül 2016’da ilk kez tanıtılan uygulama, o günden bu yana hızla büyümeye devam ediyor ve dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğuysa Çin ve Hindistan gibi ülkelerden geliyor.

2019'un son çeyreğinde en çok indirilen iOS uygulamaları:

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri gibi batılı ülkelerdeki gençler arasında hızla popülerlik kazanan uygulama, ülkemizde de büyük bir rağbet görüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listenin geri kalanında hangi uygulamaların yer aldığına daha yakından bakalım.

2019 yılının son çeyreğinde ABD’de en çok indirilen 10 uygulama:

Disney+

TikTok

YouTube

Gmail

Netflix

Facebook Messenger

Facebook

Amazon

Instagram

Spotify

2019 yılının son çeyreğinde dünya genelinde en çok indirilen 10 uygulama:

TikTok

YouTube

Instagram

WhatsApp

Facebook

Messenger

Google Maps

Jianying Vlog

Disney+

Taobao

Listedeki uygulamaların kullanıcı aktifliği dikkate alınmadı:

Listeye dair atlanmaması gereken bir husus olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Raporu derleyen Sensor Tower, listede yer alan bu uygulamaların kullanıcı aktifliğini dikkate almıyor. Facebook ve YouTube gibi uygulamalar çok daha uzun bir süredir kullanıcıların cihazlarında yüklü olduğundan, listede alt sıralarda olmaları da pek şaşırtıcı sayılmaz.

Tüm bunların yanı sıra ABD listesinin başında yer alan Disney+ da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Çıkışını henüz dördüncü çeyrek içerisinde yapan uygulama, açıklanan verilere göre ilk 24 saat içerisinde 10 milyondan fazla indirilmişti. Bu da uygulamanın diğer pek çok ülkede faaliyet vermemesine rağmen ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak Sensor Tower, Call of Duty: Mobile’ın 2019’un son çeyreğinde iOS platformundaki en popüler oyun olduğunu da söylüyor. 80 milyon indirme sayısını aşan oyun, bu indirme sayısıyla birlikte kendinden sonraki en popüler oyun olan Mario Kart Tour’u da üçe katlamayı başardı.