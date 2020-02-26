2019'un En Çok Satılan Telefonları Belli Oldu

Omdia isimli bir araştırma şirketi, 2019 yılında akıllı telefonların ne kadar sattığını araştırdı. Yapılan araştırma, listenin birinci sırasına Apple'ın 2018 yılında duyurduğu iPhone XR modelini yerleştirdi. 46.3 milyon satış sayısına sahip olan telefonu, iPhone 11 takip ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2018 yılında piyasaya sürdüğü iPhone XR modeli, şirketin en popüler modellerinden bir tanesi olmayı başardı. iPhone sahipleri, model yükseltmek istediklerinde telefonlarını iPhone XR ile değiştirirken Android işletim sisteminden sıkılan tüketiciler de tercihlerini iPhone XR'den yana yaptılar.

Yapılan son bir araştırma, iPhone XR'nin ne kadar popüler bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor. Omdia isimli bir market araştırma şirketi tarafından yapılan çalışma, 2019'da en çok satan telefon modelinin iPhone XR olduğunu ve rakiplerinin iPhone XR'yi tahtından edebilmek için hayli yol kat etmek zorunda olduklarını gözler önüne seriyor.

Yapılan pazar araştırmasına göre iPhone XR, 2019 yılında 46.3 milyon satış yaptı. Bu satış miktarı, tüketicilerin iPhone XR'ye olan ilgisinin 2019 yılı boyunca hiç düşmediğini ortaya koyuyor. Çünkü aynı araştırmanın 2018 yılında yapılan versiyonunda iPhone XR satışlarının 23.1 milyon olduğu ortaya çıkmıştı.

Omdia'nın araştırmasına göre 2019 yılında en çok satan ikinci telefon modeli ise iPhone 11 olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya göre iPhone 11, 2019 yılında 37.3 milyon satış yaptı. Bu satış rakamı, iPhone 11'in 2020'de zirveye yerleşme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre 2019 yılında en çok satan telefon modelleri şöyle sıralanıyor

Omdia'nın araştırmasına göre listenin üçüncü sırasında Samsung'un giriş seviye telefonu Galaxy A10, 30.3 milyonluk satış rakamı ile karşımıza çıkıyor. Bu modeliyse 24.2 milyon satış rakamıyla Galaxy A50 takip ediyor. Samsung, listenin 5. sırasında da 19.2 milyon satışla Galaxy A20 sayesinde yer alıyor.

Apple'ın iPhone XR ve 11 modelleri, 2019 yılının en çok satan telefonları olmayı başarırken, iPhone 11 Pro Max modelinin beklenen etkiyi yaratamadığı açıkça görülebiliyor. 17.6 milyon satış rakamına sahip olan telefon, yüksek fiyatı ve nispeten büyük bir telefon olmasıyla tüketicileri yeteri kadar etkileyememiş gibi görünüyor. Listenin yedinci sırasında yine Apple'ın, nispeten eski sayılabilecek modellerinden iPhone 8'in olduğunu görebiliyoruz.

Omdia tarafından yapılan araştırmada Samsung ve Apple'ın gövde gösterisi yaptığını söylemek mümkün. Ancak listenin sekizinci sırasında bulunan Çinli teknoloji devi Xiaomi de dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki Xiaomi'nin Redmi Note 7 modeli, 2019 yılında ciddi bir ilgi görmüş. 16.4 milyon satış rakamına sahip olan Redmi Note 7, Apple ve Samsung'a karşı adeta "Ben de varım..." diyor.

Yapılan araştırmanın sonlarına geldiğimizde ise iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy J2 Core modellerinin olduğunu görüyoruz. iPhone 11 Pro, 15.5 milyon satış rakamına sahipken Samsung'un Galaxy J2 Core modeli 15.2 milyon satış rakamıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2019'un en çok satılan akıllı telefonları