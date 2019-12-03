2019 yılının en çok tercih edilen internet tarayıcıları belli oldu. Açıklanan veriler Google Chrome'un bu yıl da zirvede olduğunu gösterirken, kullanıcılar da yeni arayışlardaymış gibi görünüyor.

Aralık ayının gelmesi ve 2019 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte "yılın enleri" dönemine girmiş bulunmaktayız. Bir süre boyunca sık sık, 2019 yılının enlerini konuşacağız ve sektörlerdeki şirketlerin, 2019 yılında neler yapabildiklerini göreceğiz. Şimdi ise 2019 yılının en çok tercih edilen internet tarayıcılarından bahsedeceğiz. Zirvenin sahibi tahmin edilebileceği üzere Google Chrome olsa da bazı ilginç detaylarla karşı karşıyayız.

Google Chrome'un tarayıcı sektöründeki krallığı, uzunca bir süredir sürüyor ve bu krallık, kolay kolay da sona erecek gibi görünmüyor. Ancak Google Chrome, zaman zaman kullanıcı kaybedip zaman zaman da kullanıcı kazanan hareketli bir kullanım grafiğine sahip. Geçtiğimiz kasım ayını, pazar payının yüzde 67.2'si ile kapatan Google Chrome, kasım ayı içerisinde de kullanıcı kaybetmiş durumda.

Mozilla Firefox cephesinde de kullanıcı kayıpları söz konusu. Ancak her ne olursa bu kayıplar, Mozilla Firefox için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Çünkü söz konusu kayıp sadece yüzde 0.5. Mozilla Firefox'un kasım ayındaki pazar payı ise yüzde 8.2 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu oran, Mozilla Firefox'u çok da memnun etmemeli gibi görünüyor.

Geliştirici ekip, tarayıcının tercih edilebilmesi için yoğun bir çaba sarfediyor. Mozilla Firefox'a sunulan yeni özellikler de bunun bir göstergesi. Ancak ilginç bir şekilde Firefox ekibi, internet tarayıcılarına yeterli kullanıcıyı çekemiyorlar. Çünkü Mozilla Firefox'un pazar payı, yıllardır bu yılki oranlara benzer bir şekilde oluyor ve bu da ekibin, istedikleri yere bir türlü ulaşamadıklarını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un internet tarayıcısı olan Edge de çok iç açıcı sonuçlar vermiyor. Edge, kasım ayındaki küresel pazar payını yüzde 12.8 ile kapattı. Aslına bakacak olursak bu durum çok da şaşırtıcı değil ancak esas merak edilen, Microsoft'un yaklaşmakta olan yeni internet tarayıcısı. Google Chrome ile aynı tabana sahip olan yeni Edge, kısa bir süre sonra tüketicilerin hizmetine sunulacak.

Chromium tabanlı Edge'nin tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı şu an için kestirilemiyor. Ancak Microsoft, Chromium tabanlı Edge'in hız ve düşük bellek kullanımı konusunda iyi bir performans vadediyor ve bu da tüketiciler açısından büyük bir memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor. 2019 yılı, yeni Edge'in çok konuşulduğu ve tarayıcı sektöründe dengelerin değişeceği bir yıl olabilir.

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu zaten yıllardır Google Chrome, Edge ve Mozilla Firefox arasıdna gidip geliyorlar. Sonuna yaklaştığımız 2019 yılında da bu durum değişmedi. Ancak bazı kullanıcılar, daha farklı internet tarayıcılarını da tercih ediyorlar. Örneğin; kullanıcıların yüzde 5.3'ü Apple'ın "Safari" isimli tarayıcısını, yüzde 1.3'ü de "Opera"yı tercih ediyor.