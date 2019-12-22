2019 Yılına Damgasını Vuran 5 Akıllı Telefon Özelliği

Yıllar geçtikçe bazen daha önceden hayal dahi edemediğimiz özellikleri kullanımımıza sunan akıllı telefon endüstrisi, bu sene de karşımıza çıkardığı yeni özelliklerle büyük ilgi uyandırdı. Biz de bu özelliklerin en çok ses getirenlerini sizin için derledik.

2010'lu yıllarda gittikçe daha da hızlanmaya başlayan, getirdiği gelişmelerin önünü alamadığımız akıllı telefon sektörü, bitirmek üzere olduğumuz 2019 yılında da çeşitli ilginç yeniliklere imza attı. Kamera kurulumları, yüksek yenilenme hızına sahip ekranlar, hızlı şarj ve listemizde bulunmayan birçok özellik; ya bu sene ilk kez karşımıza çıktı ya da daha önce çıkmış olup bu sene yüksek popülerlik elde etti.

Bu sene popülerlik kazanan özelliklere örnek olarak Type-C USB girişi ve ekran üstü parmak okuyucuları örnek gösterebiliriz. Ama bazı özellikler vardı ki 2019 yılında birçok telefonda karşımıza çıktı ve büyük ses getirdi. İşte 2019 yılına damgasını vuran yazılımsal ve donanımsal 5 özellik:

Punch-Hole (kamera deliği)

Kamera deliği tasarımı bu sene birçok telefonda kendini gösterdi ve görünüşe bakılırsa seneye de birçok telefonda kendini göstermeye devam edecek. Ön kameranın ekran üzerinde genelde yuvarlak bir boşlukta bulunmasını sağlayan tasarım, ekrana dahil oluşuyla oldukça tercih edildi ve özellikle Samsung'un Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serilerinde yüksek popülerliğe ulaştı.

48MP ve 64MP kameralar

2019'da yaşanan bir diğer gelişme ise megapiksel miktarının artışı oldu. Sony ve Samsung'un duyurduğu 48MP'lik sensörlerle başlayan bu moda; Xiaomi, Realme ve OnePlus gibi diğer akıllı telefon üreticileri ile devam etti. 64 MP'lik Samsung GW1 sensör ile bir üst seviyeye taşınan yüksek megapiksel modasını ilk kez gördüğümüz ürün ise Realme XT oldu.

Dörtlü arka kamera kurulumları

Dörtlü kamera kurulumları 2019 yılında çok hızlı bir şekilde alışılır hale geldi. Bulunduğunu görmediğimiz cihaz sayısı az olan dörtlü kamera kurulumu tasarımının içerikleri cihazdan cihaza değişiklik gösterdi. Ancak birincil bir sensör, ikincil bir derinlik sensörü, bir ultra geniş açılı lens ve bir makro lensin oluşturduğu kurulum tercihi, bu tasarımın en çok görülen kurulumu oldu.

Karanlık mod

Bu sene bazı uygulamaların desteklediğini gördüğümüz, Android 10 ya da iOS 13 gerektiren özellik çokça insan tarafından beğenilerek kullanıldı. Kimi kullanıcının göz zevkine hitap eden karanlık mod, aynı zamanda güç tasarrufuna da katkı sağladı.

90 Hz yenilenme hızına sahip ekranlar

Yüksek yenilenme hızına sahip ekranlar elde ettiği başarı ile 2019'a damgasını vuran 5 özellik listemizin sonuncu üyesi olmaya hak kazandı. OnePlus 7 serisi ile başlayan moda, geleneksel olarak 60 Hz yenilenme hızına sahip ekranların hızını 90 Hz'e çıkardı. Akıcı bir kullanım sağlayan 90 Hz ekranlar henüz tam olarak bütçe dostu fiyatlarla satılmasalar da, orta segmente ait akıllı telefonlarda oldukça yaygın bir şekilde tercih edildi.