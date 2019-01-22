Yeni Ford GT'nin Heritage Edition versiyonu, Birleşik Devletler'de düzenlenen bir müzayedede 2,5 milyon dolara alıcı bularak 2,1 milyon dolara satılan Toyota Supra'nın rekorunu alt etmeyi başardı.

14 Ocak’ta Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda düzenlenen bir müzayedede açık arttırmaya çıkan Ford Mustang Shelby GT500 No. 1, 1.1 milyon dolara alıcı bularak herkesin ağzını açık bırakmayı başarmıştı. Fakat yalnızca birkaç gün önce, yıllar sonra satışa sunulan ilk Toyota Supra, açık arttırmada kendine 2.1 milyon dolara alıcı bulmayı başardı.

Fakat 19 Ocak’ta gerçekleşen müzayedede bir 2019 Ford GT Heritage, 2.5 milyon dolara alıcı bularak yılın en pahalı otomobilleri olan Ford Mustang Shelby GT500 No. 1 ve Toyota Supra 2020’yi geride bırakmayı başardı. Böylece Ford, Mustang Shelby GT500 No. 1’in de içinde olduğu müzayede satışlarından hayır kurumlarına bağışlanacak toplamda 9,6 milyon dolar toplamayı başardı.



3.5 L litrelik bir V6 motora sahip olan 2019 Ford GT Heritage, 647 beygirlik güce ve 550 Nm torka sahip. Saatte 350 kilometrelik maksimum hıza sahip olan araç, 0’dan 100km/s hıza yalnızca 3 saniyede ulaşabiliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi aracın gerçek değeri bu kadar yüksek değil. Ancak elde edilecek gelirin hayır kurumlarına bağışlanacak olması ve Heritage edition model olması, açık arttırmada inanılmaz fiyatlara satılmasını sağlıyor.