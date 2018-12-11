2019 Ford Ranger, Yakıt Tasarrufuyla Sınıfında Birinci Oldu

Yapılan açıklamaya göre 4x4 modellerinde yalnızca 22 Öpg yakıt tüketimine sahip olan 2019 Ford Ranger, yakıt tasarrufuyla sınıfında birinci olmayı başardı.

Konu otomobiller olduğunda beygir gücü ve tork oldukça önemlidir. Ancak bununla birlikte, yakıt tasarrufu da bir otomobil ile ilgili en önemli kriterlerden biridir. Amerikan otomotiv devi Ford’un pick-up segmentindeki yeni temsilcisi 2019 model Ford Ranger, sınıfındaki herhangi bir araçtan daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayarak kendini ispatlamış durumda.

2.3 litrelik turbo şarjlı dört silindirli bir motora sahip olan 2019 Ford Ranger, 10 vitesli otomatik şanzıman ile geliyor. 270 beygirlik güç üreten bu yeni Ranger, 420 Nm tork ile iyi bir itiş gücü sağlıyor. Çift çeşitli modellerde 23 mpg yakıt tüketimine sahip olan araç, 4x4 modellerde ise 22 mpg yakıt tüketimine sahip.

Aracık yakıt tasarrufundaki en önemli etkenler stop-start teknolojisi ve şansımanda bulunan ekstra dişliler. 2019 Ford Ranger’ın Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor ancak araç, yeni yılın başlarında 25,395 dolarlık (Vergiler hariç ~ 136.071 TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Aracın Türkiye satış fiyatı, donanım ve motor seçenekleri belli olduğunda sizleri haberdar edeceğiz.