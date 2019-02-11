2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Kacey Musgraves 4, Lady Gaga ve Childish Gambino 3’er Grammy ödülü kazanmayı başardılar.

61. Grammy Ödül Töreni’ni Alicia Keys sundu. Ödül töreninde pek çok önemli isim de sahne aldı. Drake, Childish Gambino ve Ariana Grande ödül törenine katılmadı. Ariana Grande'nin katılmama nedeni olarak, söyleyeceği şarkı konusunda yapımcılarla anlaşamaması gösterildi.

Müzik dünyasının en saygın ödülü kabul edilen Grammy ödüllerini kucaklayan isimler ise şöyle oldu:

Yılın Albümü: Goldon Hour - Kacey Musgraves

Goldon Hour - Kacey Musgraves Yılın Kaydı: This is America - Childish Gambino

This is America - Childish Gambino Yılın Şarkısı: This is Amerika - besteciler Donald Glover & Ludwig Gronsson

This is Amerika - besteciler Donald Glover & Ludwig Gronsson En İyi Yeni Sanatçı: Dua Lipa

En İyi Solo Performansı: Joanne (Where Do You Think You Are Going) - Lady Gaga

Joanne (Where Do You Think You Are Going) - Lady Gaga En İyi Pop Albümü: Sweetener - Ariana Grande

Sweetener - Ariana Grande En İyi Rap Albümü: Invasion of Privacy - Cardi B

Invasion of Privacy - Cardi B En İyi Rock Albümü: From Fires - Greta Van Fleet

From Fires - Greta Van Fleet En İyi Video Müzik: This is America - Childish Gambino

This is America - Childish Gambino Yılın prodüktörü: Pharrell Williams

Pharrell Williams En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R

En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

"Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai) En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)

"God's Plan" (Drake) En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow

Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson

My Way - Willie Nelson En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener

En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

"Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good

Chris Cornell - When Bad Does Good En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire

"Electric Messiah" - High on Fire En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, besteciler St. Vincent

"Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, besteciler St. Vincent En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires

Greta Van Fleet - From the Fires En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck