  • 2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

2019 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar

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61. Grammy Ödülleri, Los Angeles'taki Staples Center’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Kacey Musgraves 4, Lady Gaga ve Childish Gambino 3’er Grammy ödülü kazanmayı başardılar.

61. Grammy Ödül Töreni’ni Alicia Keys sundu. Ödül töreninde pek çok önemli isim de sahne aldı. Drake, Childish Gambino ve Ariana Grande ödül törenine katılmadı. Ariana Grande'nin katılmama nedeni olarak, söyleyeceği şarkı konusunda yapımcılarla anlaşamaması gösterildi.
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Müzik dünyasının en saygın ödülü kabul edilen Grammy ödüllerini kucaklayan isimler ise şöyle oldu:

  • Yılın Albümü: Goldon Hour - Kacey Musgraves
  • Yılın Kaydı: This is America - Childish Gambino
  • Yılın Şarkısı: This is Amerika - besteciler Donald Glover & Ludwig Gronsson
  • En İyi Yeni Sanatçı: Dua Lipa

  • En İyi Solo Performansı: Joanne (Where Do You Think You Are Going) - Lady Gaga
  • En İyi Pop Albümü: Sweetener - Ariana Grande
  • En İyi Rap Albümü: Invasion of Privacy - Cardi B
  • En İyi Rock Albümü: From Fires - Greta Van Fleet
  • En İyi Video Müzik: This is America - Childish Gambino
  • Yılın prodüktörü: Pharrell Williams
  • En iyi R&B albümü: H.E.R. -H.E.R
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  • En iyi R&B şarkısı: "Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)
  • En iyi rap şarkısı: "God's Plan" (Drake)
  • En iyi solo pop performansı: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)
  • En iyi grup pop performansı: Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow
  • En iyi geleneksel pop vokal albümü: My Way - Willie Nelson
  • En iyi vokal pop albümü: Ariana Grande - Sweetener
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  • En iyi dans kaydı: "Electricity" - Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson
  • En iyi rock performansı: Chris Cornell - When Bad Does Good
  • En iyi metal performansı: "Electric Messiah" - High on Fire
  • En iyi rock şarkısı: "Masseduction" - Jack Antonoff & Annie Clark, besteciler St. Vincent
  • En iyi rock albümü: Greta Van Fleet - From the Fires
  • En iyi alternatif müzik albümü: Colors - Beck

  • En iyi New Age albümü: Opium Moon - Opium Moon
  • En iyi country şarkısı: "Space Cowboy" - Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves
  • En iyi caz vokal albümü: The Window - Cécile McLorin Savant
  • En iyi film müziği: Black Panther - Ludwig Göransson
  • En iyi film şarkısı: "Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt
  • En iyi müzik filmi: Quincy (Quincy Jones)
Kaynak : https://tr.euronews.com/2019/02/11/grammy-odulleri-kacey-musgraves-e-yilin-albumu-odulu
Etiketler: grammy ödülleri, 61. grammy ödüller, grammy 2019
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